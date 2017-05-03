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Şanlıurfaspor, Balıkesirspor Maçının Ardından

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Şanlıurfaspor, Balıkesirspor Maçının Ardından
TFF 1. Lig'in 31. haftasında oynanan Şanlıurfaspor, Balıkesirspor maçının ardından her iki takımın teknik sorumluları açıklamada bulundu.

TFF 1. Lig'in 31. haftasında oynanan Şanlıurfaspor, Balıkesirspor maçının ardından her iki takımın teknik sorumluları açıklamada bulundu.

Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Şanlıurfaspor Yardımcı Antrenörü Namet Ateş, istemedikleri bir sonuç aldıklarını ifade ederken, Balıkesirspor Teknik Direktörü Can Cangök ise ilk yarıda istediklerini aldıklarını belirtti.

Şanlıurfaspor Yardımcı Antrenörü Namet Ateş açıklamasında, "Öncelikle kalan son üç maç için üzgünüz. İstemediğimiz bir sonuç elde ettik. Geçen haftaki karşılaşma gibi bir oyun oldu. Bunu bütün oyuna yaymak isterdik. Maalesef ilk devre istediğimizi ortaya koyamadık. Tabi devre arası ve maç içinde neden istediklerimizi ortaya koyamadığımızı düşündüğümüzde, takım üzerinde büyük bir stres olduğunu biliyoruz. Bu stresi yenmek için çalışmalarımızı yönetimle hafta içerisinde yaptık. Çok yoğun bir mesai harcadık. Maalesef maç başladığı anda her şey değişiyor. O stresi yenmek için içeride tecrübeli oyuncularımızın olmasına rağmen o stres çok fazla atılamıyor. İkinci devre apayrı bir oyun vardı. Müthiş bir baskı vardı. Kadromuz bu maç için çok sınırlıydı, yapabileceğimiz bütün hamleleri yaptık. Yapabileceğiniz başka bir hamle var mıydı deseniz gerçekten yoktu. Yapılabilecek bütün hamleleri yaptık" dedi.

Balıkesirspor cephesi

Balıkesirspor Teknik Direktörü Can Cangök ise, "Maç bizim adımıza ilk yarı kopması gereken bir maçtı. İlk yarıda hem farkı yakaladık hem de ikinci yarının başında birazcık daha Şanlıurfaspor'un daha istekli başlayacağını biliyorduk. Daha fazla tempoyla bizi hataya sürükleyeceklerini biliyorduk. 15-20 dakikayı geçirmek için baya bir zahmet çektik. İkinci devrede Şanlıurfaspor varını yoğunu ortaya koydu. Ellerinden gelenin çok daha fazlasını ortaya koydu. Neticede oyunu 3-2'ye de getirdiler. Bu atmosferde seyirci müthiş destek verdi. Oyuncu içeride daha çok iştahlandı. Böyle maçlar çok çevrilmiştir. Oyuncularımız 90'ıncı dakikaya kadar heyecanı seçtiler. Şanlıurfaspor güzel bir kent. İnşallah ligde kalırlar. Herkes ekmeğinin peşinden koşuyor. Herkes doğruyu yapmak zorundadır. Şanlıurfaspor'a başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

Şanlıurfaspor, Balıkesirspor Maçının Ardından

Şanlıurfaspor, Balıkesirspor Maçının Ardından

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