Şanlıurfaspor Başkanı Emin Yetim Gözaltına Alındı

Şanlıurfaspor Kulüp Başkanı Emin yetim, Mertcan Çam'ın darp edildiği olayla ilgili gözaltına alındı.
Şanlıurfaspor Kulüp Başkanı Emin Yetim, dün gece antrenman sırasında Mertcan Çam'ın darp edildiği olayla ilgili bu akşam gözaltına alındı. Gözaltına alınan Yetim'in emniyette ifade verdiği belirtildi.
Kulüp, Twitter ve Facebook adresinden Başkan Emin Yetim'in gözaltına alındığını doğruladı. Şanlıurfasporlu futbolcu Mercan Çam, kulübün yöneticileri tarafından darp edildiği iddiasıyla şikayette bulunmuştu.
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