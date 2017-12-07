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Şanlıurfaspor Başkanı İfadesinin Ardından Serbest Bırakıldı

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Şanlıurfaspor Başkanı İfadesinin Ardından Serbest Bırakıldı
Şanlıurfasporlu futbolcu Mertcan Çam'ın darp edilmesi olayıyla ilgili gözaltına alınan Kulüp Başkanı Emin Yetim, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Şanlıurfasporlu futbolcu Mertcan Çam'ın darp edilmesi olayıyla ilgili gözaltına alınan Kulüp Başkanı Emin Yetim, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Şanlıurfasporlu futbolcu Mertcan Çam'ın darp edilmesi olayıyla ilgili dün akşam saatlerinde gözaltına alınan Kulüp Başkanı Emin Yetim, Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki ifadesinin ardından sabaha karşı saat 04.00 sıralarında serbest bırakıldı. Yetim'in serbest bırakıldıktan sonra kulüp binasına gittiği öğrenildi.

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