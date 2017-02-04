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Şanlıurfaspor - Çaykur Rizespor Maçının Ardından

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Şanlıurfaspor - Çaykur Rizespor Maçının Ardından
Ziraat Türkiye Kupası son 16 mücadelesinde Şanlıurfaspor evinde Çaykur Rizespor'u ağırladı.

Ziraat Türkiye Kupası son 16 mücadelesinde Şanlıurfaspor evinde Çaykur Rizespor'u ağırladı. Uzatmalara kalan karşılaşmayı Çaykur Rizespor 2-1 kazanarak çeyrek finale kalırken, maç sonunda her iki takımın teknik direktörü açıklamalarda bulundu.

Şanlıurfaspor Teknik Direktörü Mustafa Kemal Kılıç, oyuncularıyla gurur duyduğunu dile getirerek, "Oyuncularımı kutluyorum. Gurur verecek bir oyun oynadılar. Süper Lig takımına karşı oyunun 120 dakikasının her bölümünde kazanmak için oynayan, bütün eforunu, bütün enerjisini ortaya koyan bir takım vardı. Tabii hakemle ilgili bir şey söylemek istemiyorum. Oyunun genelini iyi idare etti diyebilirim ama ikinci yediğimiz golde kesinlikle bir faul yoktu. Çok yakın olduğum için söylüyorum. Oyunun her dakikası, yani yediğimiz gol maçın bitimine 2-3 dakika kalaydı tahmin ediyorum. Ondan sonra bile 3 tane gol pozisyonuna girdik. Çok yürekten oynadılar. Zaten oyuncularımın yükselen bir formları vardı. Taktik açıdan da çok iyilerdi. Müthiş yani. Oynadıkları oyundan çok gururlandık ama tabi eğer geçebilseydik turu bu özgüvenle, bu oyun anlayışımızla sonuna kadar gidebilirdik. Sonu ne olurdu bilmem ama giderdik diye düşünüyorum" dedi.

Karaman: "Son 8 takım içinde olmak iyi"

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, son sekiz takım arasına kaldıkları için mutlu olduklarını ifade ederek, "90 dakika Rizespor olarak kritik edebiliriz. Maçtan önce Trabzon'daki hava şartları, yaklaşık 2 metrenin üzerinde kar vardı. 5-6 gün antrenman yapamadık. Bu süreçte de inanın takımın yarısı hasta, 35 buçuk, 40 ateş. Apar topar İstanbul'a geldik. Oyuncularımız hastaneye gitti. Biri de hastanede yattı. Bugün de oyuncularımızın 5 tanesi hasta hasta, biraz düzeldiler ve oynadılar. Oyuncularıma teşekkür ediyorum ama bütün bunlar içerisinde de oyun uzatmaya gitti. Oyun içerisinde de zaman zaman iyi performans sergileyemedik. Bu söylerken de Şanlıurfaspor'un da hakkını verelim. Kupalarda her türlü performans, her türlü sonuç var. Şanlıurfaspor takımı Osmanlıspor ve Gaziantepspor'un olduğu bir ligi lider bitirdi. Belki biz vasat futbol oynadık ama Şanlıurfaspor'un o gruptan lider çıkmasını da unutmayacağız. Demek ki kupa performansı iyi olan, dişli bir takıma karşı mücadele ettik. Buna rağmen de kendimizi kritik ediyoruz. Dolayısıyla maç bitti. İyi bir Şanlıurfa taraftarı seyrettik. Şanlıurfaspor'un mücadelesini de kutluyorum. Kendilerine başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

Şanlıurfaspor - Çaykur Rizespor Maçının Ardından

Şanlıurfaspor - Çaykur Rizespor Maçının Ardından

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