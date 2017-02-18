Şanlıurfaspor - Göztepe Maçının Ardından

TFF 1. Lig'de Şanlıurfaspor ile Göztepe arasında oynanan karşılaşmanın ardından açıklamada bulunan Göztepe Teknik Direktörü Okan Buruk, son dakikada...

TFF 1. Lig'de Şanlıurfaspor ile Göztepe arasında oynanan karşılaşmanın ardından açıklamada bulunan Göztepe Teknik Direktörü Okan Buruk, son dakikada gelen bir puanın kendileri için motivasyon olacağını belirtirken, Şanlıurfaspor Yardımcı Antrenörü Serkan Demir ise bu sonucu aldıkları için üzgün olduklarını dile getirdi.

Göztepe Teknik Direktörü Okan Buruk yaptığı açıklamada, "İlk başta buraya kazanmak için gelmiştik. Rakibimizin ne yapacağını az çok biliyorduk. Oyun bizim istediğimiz gibi başladı, bizim istediğimiz gibi gidiyordu. Rakibimizin kalemize geldiğini çok fazla görmediğimiz dakikalarda, çok rahat rakip kaleye gittiğimiz dakikalarda golü yedik ve oyun biraz daha değişti. Rakibimiz biraz daha yerleşti. Gol pozisyonları bulduk. 1-0'dan sonra 1-1'i bulabilirdik. Daha sonra ikinci golü yedik. Dediğim gibi rakibimizin özellikle hızlı hücumlardan çok fazla da kalemize gelmedi ama ikinci bulduktan sonra da oyun biraz daha değişti, biraz daha risk almaya başladık. Maçın son bölümünde de oyunu bırakmadık. Bizim için çok önemli bir puan aldık çünkü oyuncularım inanılmaz bir karakter gösterdiler. Maç boyunca belki iyi şeyler yapamadılar, belki hatalar yaptılar ama en önemlisi bizim için oyunu bırakmamaktı, oyuna asılmaktı, maçı bırakmamaktı. Çok yürekli bir şekilde son bölüme kadar ellerinden geleni yaptılar ve 2-2'lik bir beraberlik bizim için baktığınızda tabii ki deplasmanda oynadığımız bir maç. Dediğim gibi kazanmak için buraya gelmiştik ama son dakikada beraberliği kurtarmak bizim için önemli bir puan olduğunu düşünüyorum. Bu bize tabii ki ekstra bir motivasyon oldu. Dediğim gibi son dakikalardaki puan belki bir puan için gelmemiştik ama bizim için çok büyük bir motivasyon oldu. Özellikle oyuncularıma teşekkür ediyorum" dedi.

Şanlıurfaspor Yardımcı Antrenörü Serkan Demir ise, "Öyle bir maç ki bu dakikadan sonra kritiğini yapmak kolay ve anlamlı gelmiyor. Yani maç doksan dakika değil mi? Hayır maç doksan dakika değil. Maç doksan dakikada bitmiyor. Hakemin bitiş düdüğüyle bittiğini bugün de bir kez daha gördük. Doksan artılara 2-0 girdiğimiz maçta iki tane gol yeyip maçı berabere bitirmek, elimizdeki 3 puanın ikisini bırakmak insanın çok canını yakıyor. Bu skor hakikaten bizlerin çok canını yaktı. Demek ki biraz daha tecrübe etmemiz gerekiyor. Oyunu oyuncularımız açısından tecrübemizle bitirebilmeliydik. Uzatma dakikalarını 2- 0 geçirebilmeliydik. Hatalar oldu, yapacak hiçbir şey yok. Üzüntülüyüz. Bu saatten sonra geriye dönüp sızlanmanın bir anlamı yok. Önümüzdeki maçı düşünmek zorundayız. Bir an önce Bandırma maçına konsantre olmamız gerekiyor" şeklinde konuştu.