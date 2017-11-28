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Şanlıurfaspor, Gümüşhanespor Maçı Hazırlıklarına Başladı

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Şanlıurfaspor, Gümüşhanespor Maçı Hazırlıklarına Başladı
Şanlıurfaspor, ligin 15. Haftasında deplasmanda oynayacağı Gümüşhanespor maçının hazırlıklarına başladı.

Şanlıurfaspor, ligin 15. Haftasında deplasmanda oynayacağı Gümüşhanespor maçının hazırlıklarına başladı.

TFF 2. Lig Beyaz Grupta haftayı Pendikspor'u 3-1 yenerek kapatan Şanlıurfaspor, pazar günü deplasmanda oynayacağı Gümüşhanespor maçına gözünü dikti. 27 puanla 3. sırada yer alan Sarı-Yeşilli ekip, bir günlük iznin ardından Gümüşhanespor maçının hazırlıklarına kendi tesislerinde başladı. Teknik Direktör Ali Tandoğan yönetiminde düz koşu ile antrenmana başlayan Sarı-Yeşilliler, ısınma hareketleri, pas çalışmaları ve aerobik koşu yaptı. Yaklaşık 1 saat 30 dakika süren idman, yarım sahada oynanan oyun ile sona erdi. Ayrıca belinden rahatsızlığı dolayısıyla Pendikspor maçında forma giyemeyen Hüseyin Kala ise takımdan ayrı çalıştı.

İdmanı Şanlıurfaspor'un Tesislerden Sorumlu Yöneticisi Ahmet Bulut izledi.

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