Şanlıurfasporlu Futbolcu Ve Taraftarlar Emniyetin Önünde Toplandı

Şanlıurfasporlu futbolcular ve yüzlerce taraftar, Mertcan Çam'ın darp edilmesi olayıyla ilgili gözaltına alınan Kulüp Başkanı Emin Yetim'e destek olmak...

Şanlıurfasporlu futbolcular ve yüzlerce taraftar, Mertcan Çam'ın darp edilmesi olayıyla ilgili gözaltına alınan Kulüp Başkanı Emin Yetim'e destek olmak için emniyetin önünde toplandı.

Şanlıurfaspor Kulüp Başkanı Emin Yetim'in Mertcan Çam'ın darp edilmesi olayında gözaltına alınmasının ardından emniyetin önünde toplanan taraftarlar ve futbolcular, slogan atıp başkana destek verdi. Mertcan Çam'ın babasının bir televizyon programında Şanlıurfa için kullandığı sözlere de tepki gösteren taraftarlar, Şanlıurfa'nın isminin PKK ile anılmasını kınadıklarını belirtti. Emniyetin önünde bekleyen Şanlıurfaspor Kaptanı Fevzi Özkan da takımının yanında olduğunu belirtti. Özkan, "Herkes destek amaçlı burada, biz de buradayız. Sonuçta hepimiz Şanlıurfasporluyuz. Bazı şeyleri çok iyi biliyordum ama kısmet olmadı, bunu çözemedik. İnşallah çözülür, bundan sonra kulübümüze sahip çıkarız. İnşallah başkanımız da alnının akıyla bu işten yırtar" dedi.

Abdulaziz Solmaz hemşehrisinin yanında durmak istedi

Abdulaziz Solmaz'ın Mertcan Çam'a destek vermesini de yorumlayan Özkan, "Abdulaziz'in kendi görüşüdür. Sonuçta o da hemşehrisi, Trabzonlu. Mertcan'ın yanında olmak istemiştir ama ben kendi adıma şu anda kulübümün yanındayım, başkanımın yanındayım. İnşallah bu iş tez zamanda çözülür" ifadelerine yer verdi.

Mertcan'ın babasının sözlerine tepki gösterdi

Mertcan Çam'ın babasının Şanlıurfa için kaydettiği sözlere de tepki gösteren Şanlıurfaspor Kaptanı, "Ben de dün takip ettim, PKK gibi laflar, bunlar hoş değil. Mertcan 3 senedir bu kulüpte. Ben de içindeydim, el üstünde tutulan bir oyuncu. Yanlış laflar kullandı. Şanlıurfa'nın burada yaptığı misafirperverliği tüm Türkiye biliyor. Talihsiz bir açıklama oldu. İnşallah o da hatasının farkına varır ve bir açıklama yapıp Şanlıurfa'dan özür diler" şeklinde konuştu.

Gece saat 23.00'a kadar emniyetin önünde bekleyen taraftarlar, polislerin ikna etmesinin ardından sessizce dağılırken kulüp başkanı Emin Yetim ise halen serbest bırakılmadı.