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Şanlıurfa’ya 250 Kişi Kapasiteli Yeni Duruşma Salonu

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Şanlıurfa’ya 250 Kişi Kapasiteli Yeni Duruşma Salonu
Şanlıurfa'da 250 kişi kapasiteli yeni duruşma salonu basına tanıtıldı.

Şanlıurfa'da 250 kişi kapasiteli yeni duruşma salonu basına tanıtıldı.

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında bugüne kadar 47 ayrı dosyadan 530 kişi hakkında dava açıldı, bin 197 kişi hakkında ise soruşturmanın devam ettiği bildirildi. 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen FETÖ ve diğer terör davaları için Şanlıurfa Ceza İnfaz Kurumu Kampüsü alanında bir süre önce yeni duruşma salonu yapıldı. 350 metrekarelik alana sahip ve 250 kişi kapasiteye sahip salonun tüm teknik alt yapısının tamamlandığı ve duruşmaların yapıldığı öğrenildi. Yetkililerin katılımıyla yeni duruşma salonu basına tanıtıldı.

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