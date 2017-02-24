Şans Eseri Ölümden Döndü

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde damperin altında kalan şoför ölümden kıl payı kurtardı.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde damperin altında kalan şoför ölümden kıl payı kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, Akçakoca,nın Akkkaya köyü mesire alanına siyah malzeme döken kamyonlardan biri damperini kaldırması sırasında, damper koparak arkasında bulunan kamyonun üstüne devrildi. Kamyon içerisinde olan sürücü Onur Koç, kupa kısmında sıkıştı.

Sürücü Onur Koç, Akçakoca İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarılarak sağlık ekipleri tarafından Akçakoca Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ili ilgili inceleme sürüyor.