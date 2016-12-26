Şans Odası kazandırıyor

Bulvar Yaşam ve Alışveriş Merkezi, 2016 yılını muhteşem bir kampanya ile uğurluyor. Kampanyaya katılan müşteriler Şans Odası'nda kazandıkça kazanıyor.

Şehrin buluşma noktası Bulvar AVM, kazandıran kampanyalarıyla alışverişi avantaja dönüştürmeye devam ediyor. 09 Aralık-01 Ocak tarihleri arasında tek seferde 200 TL ve üzeri alışveriş yapan ve yapmış olduğu alışverişi meydan alanında bulunan Şans Odası'na kayıt ettiren herkes butona basarak kendi şansını belirliyor. Ekranda görünen hediye kutularından birini seçen müşteriler 75 TL’ye varan hediye çeklerini anında kazanıyor. 200 TL alışverişe 75 TL kazanma fırsatı sunan Şans Odası Kampanyası, 1 Ocak 2017’ye kadar devam edecek.