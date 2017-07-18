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Şap Hastalığı Riskini Azaltma Çalışmaları

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Şap Hastalığı Riskini Azaltma Çalışmaları
Kırklareli Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından, "Bölgesel Risklerin Kademeli Azaltılması, Şap Hastalığının Kontrolü ve Eradikasyon...

Kırklareli Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından, "Bölgesel Risklerin Kademeli Azaltılması, Şap Hastalığının Kontrolü ve Eradikasyon Eylem Planı" konulu bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Kırklareli Ticaret Borsası toplantı salonunda gerçekleştirilen "Bölgesel Risklerin Kademeli Azaltılması Şap Hastalığının Kontrolü ve Eradikasyon Eylem Planı" konulu toplantıya, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü personeli, Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği ve Ziraat Odası Başkanlığı temsilcileri ile Kırklareli'nde faaliyet gösteren mezbaha yetkilileri katıldı.

İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Ümit Ortan, 25 Mayıs 2010 tarihinde bölgenin kazandığı Aşılı Arilik Statüsünün korunması için, paydaşların da gerekli hassasiyeti göstermesi gerektiğini vurgulayarak, bu statünün korunmasının Kırklareli'nde hayvancılık ve hayvansal gıda kalitesi açısından çok önemli olduğunu ifade etti.

Ortan, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından kamuoyu ile paylaşılan Milli Tarım Projesi içerisinde yer alan ülkemiz hayvancılığının en büyük sorunlarından biri olan şap hastalığının tamamen ortadan kaldırılması için "Şap Hastalığından Aşılı Arilik Genelgesi" yayımlandığını hatırlattı. Ortan, şunları söyledi:

"Genelge hükümlerinin yürürlüğe gireceği tarih olan 1 Ekim 2017 tarihi itibariyle büyükbaş ve küçükbaş hayvan hareketlerine yeni düzenlemeler getirilmiştir. Sürecin sonunda Dünya Hayvan Sağlığı Teşkilatı (OIE) tarafından ülkemiz, ilk etapta 2020 yılında şap aşılama uygulamasına dayalı şap hastalığından "aşılı ari bölge" statüsü, 2023 yılında ise şap hastalığı ile mücadele için aşılama uygulamasına da gerek olmadan "aşısız ari bölge" statüsüne hedefi gerçekleşmiş olacaktır. Ülkemizde şap hastalığını yok etmek ve Dünya Hayvan Sağlığı Teşkilatı tarafından verilen statüyü elde etmek için Bakanlığımızca "Bölgesel Risklerin Kademeli Azaltılmasına Dayalı Şap Hastalığının Kontrolü ve Eradikasyon Eylem Planı" hazırlanmıştır."

Şap Hastalığı Riskini Azaltma Çalışmaları

Şap Hastalığı Riskini Azaltma Çalışmaları

Şap Hastalığı Riskini Azaltma Çalışmaları

Şap Hastalığı Riskini Azaltma Çalışmaları

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