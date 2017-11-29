Sapanca Belediyesi Çalışmalarına Aralıksız Devam Ediyor

Sapanca Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri havaların çalışmalara elverişli olması sebebi ile ilçe genelinde yapılan çalışmalar hız kazandı.

Sapanca Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri havaların çalışmalara elverişli olması sebebi ile ilçe genelinde yapılan çalışmalar hız kazandı.

İlçe genelinde çalışmalarına aralıksız devam eden Sapanca Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Ekipleri, işlerin önemine göre yapılan program dahilinde çalışmalarına devam ediyor. Sapanca Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri vatandaşlar, muhtarlar ve kendilerinin tespit ettikleri yerlere anında müdahale etmeye devam ediyor. Vatandaşlar, isteklerini 7/24 hizmet veren Sapanca Belediyesi Çözüm Masası hattından arayarak istek ve şikayetlerini iletebiliyor.