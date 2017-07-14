Sapanca Gölü’ne Akaryakıt Sızıntısı Önlendi

Sakarya'da dün akşam saatlerinde Keçi Deresi'nde meydana gelen kaza sonrası Sapanca Gölü'ne sızan akaryakıt SASKİ ekiplerinin çalışmaları neticesinde...

Sakarya'da dün akşam saatlerinde Keçi Deresi'nde meydana gelen kaza sonrası Sapanca Gölü'ne sızan akaryakıt SASKİ ekiplerinin çalışmaları neticesinde temizlendi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) tarafından yapılan açıklamada, "Dün akşam saatlerinde kurumumuza Keçi Deresi'nde bir kazanın meydana geldiği ve akaryakıt sızıntısının olduğu ihbar edilmiştir. İhbar sonrası ekiplerimiz ivedilikle bölgeye yönlendirilmiş ve gereken tedbirler alınmıştır. Keçi Deresi'nin Sapanca Gölü'ne döküldüğü noktaya çekilen bariyerler ile akaryakıtın dağılması önlenmiş, vidanjörler vasıtasıyla da birikintiler temizlenmiş, bertaraf edilmiştir. Bu tür risklerin meydana gelme ihtimali göz önünde bulundurularak müdahale hızını artırma amacıyla göl çevresindeki farklı noktalarda sızıntı önleyici ekipmanlar bulundurulmaktadır. Bu yönde vatandaşların ALO 185 çağrı merkezimize yaptığı ihbarlar hassasiyetle değerlendirilmektedir" denildi.