  • BIST 104.502
  • Altın 139,839
  • Dolar 3,5648
  • Euro 4,0694
  • Samsun 24 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 27 °C
  • İzmir 35 °C
  • Ordu 26 °C
  • Sinop 25 °C
  • Giresun 26 °C
  • Amasya 26 °C
  • Rize 26 °C
  • Trabzon 26 °C

Sapanca Gölü’ne Akaryakıt Sızıntısı Önlendi

» »
Sapanca Gölü’ne Akaryakıt Sızıntısı Önlendi
Sakarya'da dün akşam saatlerinde Keçi Deresi'nde meydana gelen kaza sonrası Sapanca Gölü'ne sızan akaryakıt SASKİ ekiplerinin çalışmaları neticesinde...

Sakarya'da dün akşam saatlerinde Keçi Deresi'nde meydana gelen kaza sonrası Sapanca Gölü'ne sızan akaryakıt SASKİ ekiplerinin çalışmaları neticesinde temizlendi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) tarafından yapılan açıklamada, "Dün akşam saatlerinde kurumumuza Keçi Deresi'nde bir kazanın meydana geldiği ve akaryakıt sızıntısının olduğu ihbar edilmiştir. İhbar sonrası ekiplerimiz ivedilikle bölgeye yönlendirilmiş ve gereken tedbirler alınmıştır. Keçi Deresi'nin Sapanca Gölü'ne döküldüğü noktaya çekilen bariyerler ile akaryakıtın dağılması önlenmiş, vidanjörler vasıtasıyla da birikintiler temizlenmiş, bertaraf edilmiştir. Bu tür risklerin meydana gelme ihtimali göz önünde bulundurularak müdahale hızını artırma amacıyla göl çevresindeki farklı noktalarda sızıntı önleyici ekipmanlar bulundurulmaktadır. Bu yönde vatandaşların ALO 185 çağrı merkezimize yaptığı ihbarlar hassasiyetle değerlendirilmektedir" denildi.

Sapanca Gölü’ne Akaryakıt Sızıntısı Önlendi

Sapanca Gölü’ne Akaryakıt Sızıntısı Önlendi

Sapanca Gölü’ne Akaryakıt Sızıntısı Önlendi

Sapanca Gölü’ne Akaryakıt Sızıntısı Önlendi

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yavru Baykuşlar Yuvalarından Uçtular12 Temmuz 2017 Çarşamba 13:08
  • Ayvalık’ta Balık Çiftliklerine İzin Yok12 Temmuz 2017 Çarşamba 11:18
  • Arıtılmış Atıksuların Yeniden Kullanımı Projesi Hayata Geçiriliyor12 Temmuz 2017 Çarşamba 10:33
  • Bursa’da Gölette Yakalanan Balık Şaşırttı12 Temmuz 2017 Çarşamba 10:23
  • Mahsur Kalan Keçiyi Afad Kurtardı12 Temmuz 2017 Çarşamba 10:08
  • Caretta Carettalar Mersin Sahillerine Yumurta Bırakmaya Başladı11 Temmuz 2017 Salı 11:48
  • Tunceli’de Doğaya Bin Keklik Bırakıldı11 Temmuz 2017 Salı 11:33
  • Mutlu’dan 7 Aylık Av Yasağına Tepki11 Temmuz 2017 Salı 11:08
  • Yavru Kızıl Şahinler Büyüyerek Özgürlüğe Kanat Çırptı11 Temmuz 2017 Salı 10:38
  • Yavru Leylekler Koruma Altına Alındı11 Temmuz 2017 Salı 10:18
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti