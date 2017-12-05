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Sapanca’da Kaldırımlar Görme Engelliler İçin Düzenleniyor

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Sapanca’da Kaldırımlar Görme Engelliler İçin Düzenleniyor
Sapanca Belediyesi, Çarşı içi projesi kapsamında yeni yapılan kaldırımlara görme engellilere özel sarı iz yolları yapıyor.

Sapanca Belediyesi, Çarşı içi projesi kapsamında yeni yapılan kaldırımlara görme engellilere özel sarı iz yolları yapıyor.

İlçede ilk yapılan sarı kabartmalı iz yolları; Vehbi Bey Caddesi, Çarşı İçi Caddesi, Karaoğlanoğlu Caddesi ve Atatürk Caddesi yolu güzergahındaki yeni yapılan kaldırımlarla başlandı. Sapanca Belediye Başkanı Doç. Dr. Aydın Yılmazer, ilçedeki yeni düzenlemeler kapsamında çevre düzenlemesinin yanı sıra yol güzergâhı boyunca kaldırımların aynı zamanda engelli rampası ve sarı kabartmalı görme engelli takip yollarının yapıldığını söyledi. Kabartmalı görme engelli takip yolunun ilçede ilk defa yapıldığını belirten Başkan Yılmazer, "İlçedeki kaldırımların engelli vatandaşlarımızı düşünerek planlanması için titizlikle çalışıyoruz. Yeni yaptığımız bütün kaldırımlara engelli rampası yapılması için projelendirdik. İlçemizde ilk defa, kaldırımlara görme engellilere özel sarı kabartmalı taş iz yolları yapmaya başladık. Bu hizmeti daha da yaygınlaştıracağız ve birçok noktada görme engelli vatandaşlarımızın gezmelerini kolaylaştıracak kabartmalı takip yolları yapacağız" dedi.

Çarşı İçi Projesi'nde dar olan bölümlerinin genişletilmesi, kaldırımların düzenlenmesi, çevre planlaması kapsamında, yol güzergâhı boyunca ağaçlandırma ve ışıklandırma çalışmalarının sırasıyla yapılacağı aktarıldı.

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