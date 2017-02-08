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Sapancaspor’dan Başkan Yılmazer’e Ziyaret

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Sapancaspor’dan Başkan Yılmazer’e Ziyaret
Sapancaspor yönetici, teknik heyet ve futbolcuları desteklerinden dolayı Sapanca Belediye Başkanı Doç.

Sapancaspor yönetici, teknik heyet ve futbolcuları desteklerinden dolayı Sapanca Belediye Başkanı Doç. Dr. Aydın Yılmazer "i ziyaret etti.

Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette konuşan Başkan Yılmazer, fedakarlıkları için tüm ekibe teşekkür etti. Birlik ve beraberlik içerinde çalışmaların süreceğine inandığını belirten Yılmazer, "Yönetici, teknik heyet ve futbolcu arkadaşlarımızın yapmış oldukları çalışmalar ve fedakarlıklar sebebiyle tebrik ediyorum. İnşallah bundan sonrada bu güne olduğu gibi birlik ve beraberlik içerisinde yolunuza devam edeceksiniz " dedi. Belediye olarak desteklerinin devam edeceğini ifade eden Yılmazer, "Sapancaspor çok köklü bir kulüp. Sapanca Belediyesi olarak elimizden geldiğince kulübümüzün her zaman yanında olmaya çalışıyoruz. İlçedeki tüm kulüpler bizim takımımız, hepsi bizim kardeşlerimiz. Belediye olarak spora gönül vermiş bu kulüplere destek olmak boynumuzun borcu"şeklinde konuştu.

Sapancaspor Kulübü Başkan Fatih Balkaya ise destekleri için Belediye Başkanı Aydın Yılmazer'e teşekkür ettikten sonra kulüp yöneticileri tarafından getirilen pasta kesildi.

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