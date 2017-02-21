Şaphane Kebabı Marka Olma Yolunda

Kütahya'nın Şaphane ilçesinde fırın kebabının hem tadı, hem de ünü sınırları aştı.

Kütahya'nın Şaphane ilçesinde fırın kebabının hem tadı, hem de ünü sınırları aştı.

İlçede 35 yıldır kebapçılık yapan Muammer Özturan, ününün artık il sınırlarını ulaştığını söyledi.

Komşu iller Uşak, Afyonkarahisar ve Manisa hatta İzmir'den bile dahi sipariş aldığını söyleyen Muammer Özturan, "Bölgemize has kebaba ilgi her geçen gün artıyor. İnşallah ilçemizin adı kebabı ile de anılacak" dedi.

Muammer Özturan'ın oğlu Serkan Özturan da, "Şaphane kebabının ulusal bir ürün haline gelmesi bize bir gurur veriyor" diye konuştu. (YD-EFE)