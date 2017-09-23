Şaphane’de Asırlık Gelenek

Kütahya'nın Şaphane ilçesinde her hafta Cuma Namazı sonrası vatandaşlar tarafından hayır pilavı ve ayran dağıtılıyor.

Kütahya'nın Şaphane ilçesinde her hafta Cuma Namazı sonrası vatandaşlar tarafından hayır pilavı ve ayran dağıtılıyor.

Şaphane ilçesinde tarihi Ulu Camii altınta, her hafta Cuma Namazı çıkışı hayırsever vatandaşlar tarafından, ölen yakınları için ve insanlık hayratı adı altında dağıtılan ikramlar yaklaşık bir asırdır gelenek halinde yapılıyor.

Kızılay Şube Başkanı İbrahim Tokyay, "Şaphane ilçemizde her hafta Cuma Namazı sonrası tarihi Ulu Camimizin altında hayır sever vatandaşlarımız, ebediyete göçmüş yakınları ve insanlığın hayrına, hayır ve hasenatlarını yapmaya devam ediyorlar. Bu gelenek şaphane'mize özgü yaklaşık yüz yıldır devam ediyor. Atalarımızdan bize yadigar kalan bu geleneği yaşatmak için Şaphane halkımız birbiriyle yarışıyor. Kadınlarımız, erkeklerimiz bağ bahçe işlerini bırakıp Cuma günleri bu birliktelik ve beraberliğe katılıyor.Allah yapılan hayırları kabul eylesin" diye konuştu.(YD - EFE)