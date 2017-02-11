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Şaphane’de Hayat Boyu Öğrenme Halk Eğitimi Planlama Ve İşbirliği Komisyonu Toplantısı

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Şaphane’de Hayat Boyu Öğrenme Halk Eğitimi Planlama Ve İşbirliği Komisyonu Toplantısı
Kütahya'nın Şaphane ilçesinde, İlçe Hayat Boyu Öğrenme Halk Eğitimi Planlama ve İşbirliği Komisyonu Toplantısı yapıldı.

Kütahya'nın Şaphane ilçesinde, İlçe Hayat Boyu Öğrenme Halk Eğitimi Planlama ve İşbirliği Komisyonu Toplantısı yapıldı.

Şaphane Kaymakamlığı Toplantı Salonu'nda İlçe Kaymakamı Ahmet Karaaslan başkanlığında yapılan toplantıya, Şaphane Jandarma Komutanı Hasan Aral, Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Şaphane Meslek Yüksekokulu Müdürü H. Feyyaz Ebeoğlugil, İlçe Emniyet Amiri Tayyar Arıkan, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Osman Akarsu ve ilçedeki kamu kurum ve kuruluşlarında görevli toplam 21 komisyon üyesi katıldı.

Şaphane'de 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılında açılan kursların değerlendirilmesinin yapıldığı İlçe Hayat Boyu Öğrenme Halk Eğitimi Planlama ve İşbirliği Komisyonu Toplantısında, Şaphane Halk Eğitim Müdürü Fuat Bayri tarafından toplantının amacı ile ilçe bünyesinde tüm örgün ve yaygın eğitim kapsamında açılan kurslarla ilgili komisyon üyelerine bilgilendirme sunumu yapıldı.

Sunumun ardından ilçedeki tüm örgün ve yaygın eğitim kapsamında yapılan ve yapılabilecek eğitim faaliyetleri ve etkinlikler ele alınarak, hedeflenen eğitim kalitesine ulaşmanın yolları arandı.

Şaphane’de Hayat Boyu Öğrenme Halk Eğitimi Planlama Ve İşbirliği Komisyonu Toplantısı

Şaphane’de Hayat Boyu Öğrenme Halk Eğitimi Planlama Ve İşbirliği Komisyonu Toplantısı

Şaphane’de Hayat Boyu Öğrenme Halk Eğitimi Planlama Ve İşbirliği Komisyonu Toplantısı

Şaphane’de Hayat Boyu Öğrenme Halk Eğitimi Planlama Ve İşbirliği Komisyonu Toplantısı

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