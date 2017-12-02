  • BIST 103.559
  • Altın 161,126
  • Dolar 3,9142
  • Euro 4,6657
  • Samsun 22 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 4 °C
  • İzmir 17 °C
  • Ordu 15 °C
  • Sinop 17 °C
  • Giresun 17 °C
  • Amasya 9 °C
  • Rize 14 °C
  • Trabzon 16 °C

Şaphane’de Masa Tenisi Kursu

» »
Şaphane’de Masa Tenisi Kursu
Kütahya'nın Şaphane ilçesi 75. Yıl İlkokulu'nda Masa Tenisi Kursu açıldı.

Kütahya'nın Şaphane ilçesi 75. Yıl İlkokulu'nda Masa Tenisi Kursu açıldı.

Şaphane Halk Eğitimi Merkezi tarafından 75. Yıl İlkokulu öğrencileri için açılan kursa 26 öğrenci katılıyor.

'Okullar hayat olsun" projesi kapsamında ilkokul öğrencileri için açılan Masa Tenisi Kursu Beden Eğitimi Öğretmeni Veli Bilgiç tarafından veriliyor.

Şaphane Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Fuat Bayri, "Okullar hayat olsun projesi kapsamında okullarımızda kurslarımız devam ediyor. Öğrencilerimizi yeteneklerine göre yönlendirmeye çalışıyoruz. Ayrıca düzenlediğimiz bu kurslar öğrencilerimizin ders yoğunluğundan kurtulup stres atmasını da sağlıyor. Halk Eğitim Müdürlüğü olarak vatandaşlarımıza yönelik kursların yanı sıra öğrencilerimize yönelik çalışmalarımız da aralıksız devam edecek" diye konuştu.(YD-EFE)

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kdz. Ereğli Myo, Zonguldaklıları Değerleriyle Buluşturdu02 Aralık 2017 Cumartesi 11:23
  • Uçak: “Başarısız Uygulamaların Faturası Öğretmenlere Kesilemez”02 Aralık 2017 Cumartesi 11:18
  • Kütahya’da ’Eğitim Tarihi Müzesi’ne İlgi02 Aralık 2017 Cumartesi 11:08
  • Suriyeli Çocukların Eğitime Entegrasyonu Masaya Yatırıldı02 Aralık 2017 Cumartesi 11:08
  • Prefabrik Anaokullarının İlki Açıldı02 Aralık 2017 Cumartesi 11:08
  • Öğrenciler Şeker Fabrikasını Gezdi02 Aralık 2017 Cumartesi 10:58
  • Şehitkamil Gkv’li İsmet Cem Kasımoğlu’na Emanet02 Aralık 2017 Cumartesi 10:38
  • Kartepeli Çocuklara Deprem Eğitimi Verildi02 Aralık 2017 Cumartesi 10:08
  • Belediye Konaklarında Çalışan Öğretmenlere Sertifika02 Aralık 2017 Cumartesi 10:08
  • Erciyes Tto’dan İlahiyat Fakültesi Akademisyenlerine Tübitak Eğitimi02 Aralık 2017 Cumartesi 10:03
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti