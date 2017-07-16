Şaphaneliler Demokrasi İçin Yürüdü

Kütahya'nın Şaphane ilçesinde "15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma" günü nedeniyle tüm yurtta olduğu gibi çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Kütahya'nın Şaphane ilçesinde "15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma" günü nedeniyle tüm yurtta olduğu gibi çeşitli etkinlikler düzenlendi.

15 Temmuz etkinlikleri Saat 21:00'de Cumhuriyet Meydanından başlayan yürüyüşle başladı. Yürüyüş İlçe sağlık ocağından dönülerek tekrar Cumhuriyet meydanına gelinerek sona erdi. Dev Türk Bayraklarıyla yapılan yürüyüşe protokol ve vatandaşlar katıldı.

Daha sonra Cumhuriyet meydanında devam edilen programda şehitler için saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlandı. Ardından şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu. Günün anlam ve önemi ile ilgili protokol konuşmalarının ardından, hafta boyunca İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediyeleri verildi.15 Temmuz ile ilgili sinevizyon gösterileri ilgiyle izlendi.

Program Şaphane Ulu Camii İmamı Osman Aslan tarafından tüm şehitlerimiz için yapılan dua ile sona erdi.(YD-EFE)