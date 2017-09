Saraçlar Mahallesi Sakinlerinden Başkan Babaş’a Hizmet Teşekkürü

Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, "Başkan ile Çay Sohbeti" programı kapsamında Saraçlar Mahallesi sakinleriyle Şehit Astsubay Ömer Halis Demir Parkı'nda...

Sekizincisi düzenlenen Çay Sohbeti'nde taleplerini ve isteklerini dile getiren Saraçlar Mahallesi sakinleri yapılan hizmetleri yakinen takip ettiklerini vurgulayarak, "Kastamonu için yaptıklarınızı görüyoruz. Takdire şayan çalışıyorsunuz. Bizler sizlerden çok memnunuz. Birkaç küçük sorunumuz var bunları da çözeceğinize eminiz. Yaptığınız projeler ile aldığınız ödüller bizlerinde gurur kaynağı oluyor" ifadelerini kullandı.

Görevlerinin millete en iyi hizmeti sunmak olduğunu söyleyen Başkan Babaş, "Sizlerin desteğinden aldığımız güçle tüm projelerimizi hayata geçiriyoruz. Nezaketinizden ve yaşadığınız şehre olan ilginizden ötürü hepinize şükranlarımı sunuyorum" dedi.

"182 çağrı merkezi harekatı"

Başkan Babaş ise, konuşmasında istihdamı arttıracak her projeye destek verdiğini de vurgulayarak, Kastamonu'ya Merkezi Hastane Randevu Sistemi (MHRS) kurulması için Sağlık Bakanı Dr. Ahmet Demircan'a talepte bulunacağını söyledi. Alo 182 Çağrı Merkezi'nin Kastamonu'ya alınabilmesi halinde en az 100 kişilik bir istihdamın daha sağlanabileceğini ifade eden Başkan Babaş, "İlimizin her alanda en iyi notaya gelmesi bizler için önemli. Vatandaşlarımızın tüm taleplerini karşılamaya çalışıyoruz. İstihdam talepleri de bizler için önemli konu başlıklarımızın ilk sırasında yer alıyor. Bu doğrultuda her fırsatı değerlendirmek istiyoruz. 182 Alo Çağrı Merkezi'nin Kastamonu'ya yakışacağını düşünüyoruz. Sağlık Bakanımız Sayın Dr. Ahmet Demircan'ın da bizlere bu konuda destek vereceğini düşünüyoruz" diye konuştu.

"81 il içerisinde en çok üreten belediyeler içerisindeyiz"

"Biz milletimize hizmet noktasında iddialıyız" diyen Belediye Başkanı Tahsin Babaş, 81 il içerisinde en çok proje üreten belediyeler arasında olduklarını da vurguladı. Üç yıl gibi kısa bir sürede kategori bazında 228 toplamda ise 957 projeyi hayata geçirdiklerini hatırlatan Başkan Babaş, "Bizler kendimizi milletimize hizmet etmeye adadık. Bu doğrultuda yaptığımız projeler ödüller aldı. Bunlardan dolayı da gurur duyuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızdan aldığımız ödülü Kastamonu adına aldım. Bu birlik ve beraberlikle oluyor. İlimizin adını her noktada layıkıyla temsil etmeye çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Saraçlar Mahallesine değer katacak proje

Eski KASKİ alanında yapımı devam eden en az dört yıldızlı Otel, AVM ve Rezidans projesiyle ilgili de açıklamalarda bulunan Başkan Babaş, bu projenin Olukbaşı mevkiine değer katacağını da sözlerine ekledi. Projenin 120 milyon TL'lik bir yatırım olduğunu da vurgulayan Başkan Babaş, proje tamamlandığında Kastamonu'nun yıldızlı otel ihtiyacının karşılanacağı gibi bölgenin ticari canlılığı da sürekli hale geleceğine ifade etti.

"Yeni asri mezarlık yerini belirledik"

Vatandaşların asri mezarlık taleplerini de değerlendirdiklerini ve bu yönde çalışmaların sona geldiğini ileten Belediye Başkanı Tahsin Babaş, şunları söyledi: "Şehitler Anıtımızın karşısında 45 dönümlük bir alanı asri mezarlık olarak belirledik. Yine Doğu Çevre Yolu mevkiinde 50 dönümlük bir alan asri mezarlık olarak ayrıldı. Vatandaşlarımızın bu yöndeki talepleri böylelikle karşılandı"

Belediye Başkanı Tahsin Babaş, konuşmasının devamında Sosyal Market, Yaşlı Bakım Merkezi, Vadi Park Projesi, tarihi ve kültürel projeler, spor yönündeki projeler, çöpten elektrik üretimi, atıkların yerinde ayrıştırılmasının önemi, Kırık Barajı ve Yeni Ankara yoluyla ilgili bilgiler verdi.

Toplantıya katılan Hande Koçoğlu, işi gereği birçok farklı şehirde yaşadığını belirterek, Kastamonu'da belediye birimlerinin çalışmalarının üst seviyede olduğunu vurgulayarak Belediye Başkanı Tahsin Babaş'a teşekkür etti.

Yapılan çalışmaları yakından takip ettiklerini ileten Ali Tekeci ve Sebahattin Tekeli ise, bir Kastamonulu olarak yapılan yatırımların kendisini gururlandığını iletti.

Kastamonu'nun her alanda geliştiğinin farkında olduklarını dile getiren Mehmet Eraslan da, Başkan Babaş'a "Sizlere güvendik. Bu güveni boşa çıkartmadığınız için teşekkür ediyoruz. Bir Kastamonulu olarak yaptığınız projeleri sonuna kadar destekliyorum. Özellikle spor alanında ve tarihi kültürel yapıların ilimize kazandırılması noktasında gerçekten takdire şayan çalışmalar yapıyorsunuz" övgüsünde bulundu.

Saraçlar Mahallesi sakinleri, Karaçomak deresi üzerine köprü yapılmasının elzem olduğuna da dikkat çekerek, bu mevkiye aile sağlık ocağı yapılmasını da istediler.

Belediye Başkanı Tahsin Babaş'a ilgisi ve alakasından ötürü teşekkür ederek sözlerine başlayan Ülkü Özdemir ise yurt dışında çocuk aktivite merkezleri olduğunu belirterek bu uygulamanın Kastamonu'ya da getirilmesini talebinde bulundu.

Taleplerin hepsini tek tek not eden Başkan Babaş, hizmet kalitesinin en üst noktaya çıkartabilmek adına her mahallede vatandaşları dinlediklerini ve çok orijinal önerilerin gündeme getirildiğini söyledi. İlgilerinden ötürü Saraçlar Mahallesi sakinlerine teşekkür eden Başkan Babaş, Çay Sohbetleri'nde mahalli ile ilgili iletilen tüm taleplerin hızla sonuçlanacağını da sözlerine ekledi.