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Saray Belediye Başkan Vekili Bayır’dan Şehit Ailelerine Ziyaret

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Saray Belediye Başkan Vekili Bayır’dan Şehit Ailelerine Ziyaret
Van'ın Saray ilçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İbrahim Bayır, geçen yıl şehit olan Vedat Dolunçay ve Antika Çakıcı'nın ailelerini ziyaret etti...

Van'ın Saray ilçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İbrahim Bayır, geçen yıl şehit olan Vedat Dolunçay ve Antika Çakıcı'nın ailelerini ziyaret etti .

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili İbrahim Bayır, beraberinde AK Parti Saray İlçe Başkanı Şeref Çevik ile birlikte geçen yıl Cizre'de terör örgütü yönelik operasyonda şehit olan er Vedat Dolançay ve yine geçen yıl Van-Özalp karayolunda bombalı saldırı sonucu kucağında bebeğiyle yaralan ve hastanede şehit olan Antika Çakıcı'nın ailelerini ziyaret ederek sıkıntılarını dinledi.

Saray Belediye Başkan Vekili Bayır’dan Şehit Ailelerine Ziyaret

Saray Belediye Başkan Vekili Bayır’dan Şehit Ailelerine Ziyaret

Saray Belediye Başkan Vekili Bayır’dan Şehit Ailelerine Ziyaret

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