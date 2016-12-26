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Saraybosna’da Tartışmalı "Tek-çift Plaka" Rejimi Sona Erdi

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Saraybosna’da Tartışmalı "Tek-çift Plaka" Rejimi Sona Erdi
Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da alarm verici seviyelere ulaşan hava kirliliğine çare arayan yerel idareciler tarafından uygulamaya konan tartışmalı...

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da alarm verici seviyelere ulaşan hava kirliliğine çare arayan yerel idareciler tarafından uygulamaya konan tartışmalı "tek-çift plaka rejimi" uygulamadan kaldırıldı.

Bir benzeri en son 37 yıl önce uygulanan radikal uygulama ile trafiğe çıkan araç sayısını olabildiğince azaltmayı hedefleyen Saraybosna Kantonu hükümeti, "tek-çift plaka" rejimini 25 Aralık Pazar günü sabahı uygulamaya koymuştu. Bu çerçevede motorlu taşıtların trafiğe çıkışlarına plaka numaralarına bağlı olarak bir gün arayla dönüşümlü olarak izin verilmeye başlanmıştı. En son Yugoslavya döneminde yakıt yetersizliği nedeniyle tatbik edilen "tek-çift plaka" uygulaması, vatandaşların sert eleştirilerine neden oldu. Hava kirliliği ve havada asılı materyal yoğunluğunu azaltmaya yönelik alınan olağanüstü tedbirin Saraybosna Kantonu hükümetinin bugün yaptığı oturumda uygulamadan kaldırılmasına karar verildi.

Şiddetli tartışmalara neden olan uygulama nedeniyle Saraybosna Kantonu Başbakanı Elmedin Konakoviç'e Sosyal Demokrat Parti (SDP) tarafından istifa çağrısı yapıldı. Sert eleştirilere neden olan uygulamanın hava kirliliğinin alarm veren seviyelere ulaşması nedeniyle tatbik edildiğini söyleyen Başbakan Konakoviç ise, gerekli olduğu durumlarda tekrar "tek-çift plaka rejimi" gibi katı önlemler alabileceklerini açıkladı. Şehrin hava kalitesini takip etmeye devam ettiklerini söyleyen Konakoviç, kirliliği azaltmak adına her türlü tedbire başvuracaklarını ifade etti.

Hırvatistan haricinde birçok Balkan şehrinde kış aylarında hava kirliliği problemi yaşanıyor. Bosna Hersek'te özellikle başkent Saraybosna ve sanayi şehri Zenitsa, kış aylarında Avrupa'da hava kalitesinin en düşük olduğu şehirler listesinin üst sıralarında yer alıyor.

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