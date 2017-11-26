  • BIST 104.539
  • Altın 163,884
  • Dolar 3,9376
  • Euro 4,6999
  • Samsun 18 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 11 °C
  • İzmir 16 °C
  • Ordu 17 °C
  • Sinop 15 °C
  • Giresun 16 °C
  • Amasya 12 °C
  • Rize 16 °C
  • Trabzon 13 °C

Saraydüzü KHGB'nin 2018 bütçesi tamam

»
Saraydüzü KHGB'nin 2018 bütçesi tamam
Saraydüzü İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Genel Kurulu'nda konuşan Kaymakam Şahin, 2018 yılı bütçesini kabul edildiğini söyledi

Sinop'un Saraydüzü İlçesi'nde Köylere Hizmet Götürme Birliği Genel Kurulu gerçekleştirildi. Kaymakam Muhammed Serkan Şahin başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, birliğin 2018 yılı tahmini bütçesi görüşülerek karara bağlandı.

Kaymakam Şahin, 2017 yılında köylerde verimli ve güzel çalışmalar yaptıklarını söyledi. Bu yıl KÖYDES ödeneğinin büyük bölümünü grup köy yollarına ayırmak suretiyle 15 kilometre asfalt yaptıklarını anlatan Şahin, "4 köyümüzün de içme suyu tesisini tamamladık. İl Özel İdaresi kaynağı ile muhtelif köylerimizin içme suyu, yol, kanalizasyon ve diğer altyapı ihtiyaçları için ayni ve nakdi yardımda bulunduk" dedi.

KÖYLERDE ÇÖP TOPLANIYOR
Sinop'ta bir ilki gerçekleştirerek köylerin çöp sorununu çözdüklerini belirten Şahin, şöyle devam etti: "Milletvekilimiz Nazım Maviş'in destekleriyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan hibe edilen çöp konteynerleri köylerimize dağıtıldı. Çöp toplama aracı da Belediye Başkanlığımız aracılığıyla birlik başkanlığına tahsis edildi. Kurban Bayramı'ndan itibaren köylerimizin çöpleri program dahilinde toplanmaktadır" diye konuştu. Kaymakam Şahin, birliğe katkılarından dolayı İl Genel Meclis üyeleri Ali Orhanoğlu ve Osman Taşgın'a tel işlemeli Türk bayrağı, başarılı çalışmalarından dolayı da birlik müdürü ve özel idare sorumlusu Mustafa Gezen ile şantiye ekibine başarı belgesi verdi.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Turhallı gençlere gelişim merkezi26 Kasım 2017 Pazar 15:16
  • Engelli kardeşlere ziyaret26 Kasım 2017 Pazar 15:10
  • 'İşçinin yanında olun'26 Kasım 2017 Pazar 14:40
  • 'Emek varsa, söz de var'26 Kasım 2017 Pazar 14:31
  • 'Batmış belediyeleri belgelerle kanıtlıyoruz'26 Kasım 2017 Pazar 14:28
  • Obruklu Köy'ün sakinleri taşınmayı bekliyor26 Kasım 2017 Pazar 14:27
  • Şehit Nuri Pamir'de geleneksel buluşma26 Kasım 2017 Pazar 13:58
  • Yıldırım dualarla anıldı26 Kasım 2017 Pazar 13:48
  • Americanlife ailesi kahvaltıda buluştu26 Kasım 2017 Pazar 13:42
  • Kırıkkale Türk Sağlık Sen'de Buluç dönemi26 Kasım 2017 Pazar 13:35
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti