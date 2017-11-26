Saraydüzü KHGB'nin 2018 bütçesi tamam

Saraydüzü İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Genel Kurulu'nda konuşan Kaymakam Şahin, 2018 yılı bütçesini kabul edildiğini söyledi

Sinop'un Saraydüzü İlçesi'nde Köylere Hizmet Götürme Birliği Genel Kurulu gerçekleştirildi. Kaymakam Muhammed Serkan Şahin başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, birliğin 2018 yılı tahmini bütçesi görüşülerek karara bağlandı.

Kaymakam Şahin, 2017 yılında köylerde verimli ve güzel çalışmalar yaptıklarını söyledi. Bu yıl KÖYDES ödeneğinin büyük bölümünü grup köy yollarına ayırmak suretiyle 15 kilometre asfalt yaptıklarını anlatan Şahin, "4 köyümüzün de içme suyu tesisini tamamladık. İl Özel İdaresi kaynağı ile muhtelif köylerimizin içme suyu, yol, kanalizasyon ve diğer altyapı ihtiyaçları için ayni ve nakdi yardımda bulunduk" dedi.

KÖYLERDE ÇÖP TOPLANIYOR

Sinop'ta bir ilki gerçekleştirerek köylerin çöp sorununu çözdüklerini belirten Şahin, şöyle devam etti: "Milletvekilimiz Nazım Maviş'in destekleriyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan hibe edilen çöp konteynerleri köylerimize dağıtıldı. Çöp toplama aracı da Belediye Başkanlığımız aracılığıyla birlik başkanlığına tahsis edildi. Kurban Bayramı'ndan itibaren köylerimizin çöpleri program dahilinde toplanmaktadır" diye konuştu. Kaymakam Şahin, birliğe katkılarından dolayı İl Genel Meclis üyeleri Ali Orhanoğlu ve Osman Taşgın'a tel işlemeli Türk bayrağı, başarılı çalışmalarından dolayı da birlik müdürü ve özel idare sorumlusu Mustafa Gezen ile şantiye ekibine başarı belgesi verdi.