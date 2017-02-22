  • BIST 88.531
  • Altın 143,219
  • Dolar 3,6013
  • Euro 3,7821
  • Samsun 7 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 8 °C
  • İzmir 13 °C
  • Ordu 9 °C
  • Sinop 6 °C
  • Giresun 8 °C
  • Amasya 9 °C
  • Rize 10 °C
  • Trabzon 11 °C

Sargın’dan Yeni Emniyet Müdürüne Hayırlı Olsun Ziyareti

» »
Sargın’dan Yeni Emniyet Müdürüne Hayırlı Olsun Ziyareti
İznik Belediye Başkanı Osman Sargın, yeni Emniyet Amiri Bedri Yaman'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

İznik Belediye Başkanı Osman Sargın, yeni Emniyet Amiri Bedri Yaman'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Başkan Osman Sargın, Başkan Yardımcısı Mehmet Hıştıroğlu, AK Parti İlçe Başkanı Tamer Mahmut Hersek ve Özel Kalem Müdürü Engin Semerci ile birlikte Siirt'in Eruh ilçesinden İznik İlçe Emniyet Müdürlüğüne tayin olan Bedri Yaman'ı ziyaret etti. Yeni görevinde başarılar dileyen Osman Sargın, "Yeni görev yeriniz hayırlı olsun. Birlik ve beraberlik içerisinde ilçemizin huzuru, güveni ve refahı için çalışacağız. Her zaman polisimizin yanında olmaya, onların işlerini kolaylaştırarak ülkemizin huzurunu bozmak isteyen şer odaklarına asla fırsat vermeyeceğiz. İlçemizde bir çok başarılı işlere imza atacağınızdan şüphemiz yok" dedi

Kahramanmaraş Afşin doğumlu olan Bedri Yaman, 25 yıldır emniyet teşkilatında görev yapıyor. Sırası ile Van, İzmir, Bursa ve Siirt'te görev yapan Yaman evli ve 3 çocuk babası.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ankara’da 25 Şubat’ta Bazı Yollar Trafiğe Kapatılacak22 Şubat 2017 Çarşamba 17:38
  • Eleşkirtli Kadınlar Umreye Uğurlandı22 Şubat 2017 Çarşamba 17:33
  • Suriye’ye 5 Tır İnsani Yardım Malzemesi Gönderildi22 Şubat 2017 Çarşamba 17:33
  • Daşdelen, “Hocalı Katliamının Üstünden Bin Yılda Geçse Unutulmayacaktır”22 Şubat 2017 Çarşamba 17:33
  • Ak Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer:22 Şubat 2017 Çarşamba 17:33
  • Gıda Tarım Ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Hayvan Hastanesi’nin Açılışını Yaptı22 Şubat 2017 Çarşamba 17:33
  • Mevsimlik İşçi Olarak Çalıştırılan Çocuklar İçin Çalıştay Yapıldı22 Şubat 2017 Çarşamba 17:33
  • Antalya’da Balıkesir’i Temsil Edecekler22 Şubat 2017 Çarşamba 17:28
  • Başkan Öz’den, Başkan Kayda’ya Taziye Ziyareti22 Şubat 2017 Çarşamba 17:28
  • Perşembe Pazarı Esnafına Müjdeli Haber22 Şubat 2017 Çarşamba 17:28
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti