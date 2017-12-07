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Sarı: "Bin 500 Çocuğa Sosyal Uyum Eğitimi Verdik"

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Sarı: "Bin 500 Çocuğa Sosyal Uyum Eğitimi Verdik"
Mersin Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne bağlı olarak faaliyet gösteren Mersin Çocuk Hakları Çocuk Komitesi, yılın son toplantısını yaptı.

Mersin Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne bağlı olarak faaliyet gösteren Mersin Çocuk Hakları Çocuk Komitesi, yılın son toplantısını yaptı.

Toroslar Osmaniye İlkokulu'nun konferans salonunda yapılan toplantıda, UNICEF ile ortak yürütülen Sosyal Uyum Eğitimleri Projesi kapsamında Türk ve Suriyeli 50 çocuğa sosyal uyum eğitimi verildi. Eğitimde çocuklara acil durumlarda karşılaşacakları sorunlarla ilgili başvuru merkezleri hakkında bilgiler verildi. Ayrıca Çocuk Hakları Komitesi tarafından sunum yapıldı. Öte yandan toplantıda bazı kararlarda alındı. Kararlara göre, okullarda çocukların dış kapı nöbeti tutmaması, okulların dış kapı güvenliğinde özel güvenliklerin görevlendirilmesi, şehrin okul güzergahlarında trafik denetimlerinin artırılması, servis minibüslerinin daha sıklıkla denetlenmesi, çocukların sokakta çalıştırılmasının önlenmesi, okul kantinlerinin sağlık ve fiyat yönünden denetlenmesi kararları alındı.

Toplantıyla ilgili konuşan komite Başkanı Mustafa Sarı, proje kapsamında yıl başından bugüne kadar bin 500 çocuğa sosyal uyum eğitimleri verdiklerini, çocuk hakları faaliyetlerini ilçelerde de yürütmek için çalışma başlattıklarını söyledi.

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