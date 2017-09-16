Sarı-kırmızılı Trübünler Metin Oktay’ı Unutmadı

Sarı-kırmızılı taraftarlar, Galatasaray'ın efsane futbolcusu Metin Oktay'ın ölüm yıl dönümü için tribünlere pankartlar astı.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, Galatasaray'ın efsane futbolcusu Metin Oktay'ın ölüm yıl dönümü için tribünlere pankartlar astı.

Galatasaray, Süper Lig'in 5. haftasında sahasında karşılaştığı Kasımpaşa'yı Gomis'in golleriyle 2-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılı taraftarlar, geçtiğimiz günlerde 26. ölüm yıl dönümü olan Metin Oktay için ise tribünleri pankartlarla donattı. "Taçsız Kral Tek Aşkıydı Galatasaray', "Seni Sevenleri Bir Kez Üzdün! 13.09.1991" yazılı pankartları stadın çeşitli yerlerine asan taraftarlar, Galatasaray efsanesine sevgisini bir kere daha göstermiş oldu.