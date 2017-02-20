Sarı Melekler Yerini Sağlamlaştırdı

Voleybol Bayanlar 1. Ligi A Grubunda Play-Off mücadelesi veren Alaşehir Belediyespor ligin 22. haftasında Çanakkale temsilcisi Yeşil Bayramiç ile deplasmanda...

Voleybol Bayanlar 1. Ligi A Grubunda Play-Off mücadelesi veren Alaşehir Belediyespor ligin 22. haftasında Çanakkale temsilcisi Yeşil Bayramiç ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Haftaya başlarken 48 puanla 4. sırada bulunan Sarı Melekler ligin son haftalarına girerken puan kaybına izin vermedi ve mücadeleden galibiyetle ayrılarak play-off hattındaki yerini sağlamlaştırdı.

Bayramiç Spor Salonunda oynanan maça oldukça hızlı ve istekli başlayan Sarı Melekler ilk seti 13-25 alarak maçta skoru 0-1'e getirdi. Oldukça çekişmeli geçen ve ev sahibi Yeşil Bayramiç'in maça yeniden ortak olmaya çalıştığı 2. sette rakibine karşı 24-26'lık üstünlük sağlayan Sarı Melekler durumu 0-2'ye getirdi. Son sette de iyice rakibine üstünlüğünü hissettiren Sarı Melekler bu setten de 14-25'lik skorla ayrılarak maçı 0-3 kazandı.

Sarı Melekler aldığı bu galibiyetle ligin bitmesine 4 hafta kala puanını 51'e, lig sıralamasında da 3'üncülüğe yükseldi. 22 hafta sonunda grupta son 4 haftaya girilirken Beylikdüzü Voleybol İhtisas 56 puanla liderliğini sürdürürken, Manisa Büyükşehir Belediyespor 52 puanlı 2., Alaşehir Belediyespor 51 puanlı 3., Bursaspor 50 puanlı 4., Karşıyaka da 49 puanla 5. sırada kendisine yer buldu.

5 Takımın çekiştiği ve ilk 4 sırayı alacak takımların Play-Off vizesi alacağı grupta 23. hafta müsabakaları hafta içinde oynanacak. Sarı Melekler 23. hafta müsabakasında 22 Şubat 2017 Çarşamba Günü Saat 12.00'de Alaşehir'de grupta kendisi gibi Play-Off mücadelesi veren ve lig sıralamasında 4. sırada bulunan 50 puanlı Bursaspor'u konuk edecek. Sarı Melekler lig sıralamasında çok kritik bir öneme sahip Bursaspor maçından da taraftarının da desteği ile galibiyetle ayrılarak Play-Off yolunda önemli bir adım atmak istiyor.