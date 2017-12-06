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Sarıcakaya Belediyesi Personeli Enerji Eğitimine Katıldı

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Sarıcakaya Belediyesi Personeli Enerji Eğitimine Katıldı
Sarıcakaya Belediyesi personeli, Türkiye Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliği'nin, Uluslararası Güneş Enerjisi Topluluğu Türkiye Bölümü (GÜNDER) ile...

Sarıcakaya Belediyesi personeli, Türkiye Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliği'nin, Uluslararası Güneş Enerjisi Topluluğu Türkiye Bölümü (GÜNDER) ile ortaklaşa düzenlediği "Köşe Bucak Güneş Her Yerde" projesi kapsamında enerji eğitimine katıldı.

Elazığ'da gerçekleştirilen 3 günlük eğitimde; Güneş Enerjisi Mevzuatı, İmar-Proje, Güneş Enerjisi Sistemi tasarımı, Panel Seçimi ve Özellikleri, Panel Montaj Sistemleri, Kablo Seçimi ve Konektör Kullanımı, Kurulum, Off Grid Sistemler ve Tarımsal Sulama gibi konular ele alındı. Proje kapsamında gerçekleşen teorik bölümünde güneş elektriği yatırımlarına yönelik yasal düzenlemelerden, ürün seçimi ve finansman olanaklarına kadar birçok konu uzmanları tarafından katılımcılara anlatıldı.

Sarıcakaya Belediyesi Stratejik Planı'nda yer alan "doğal ve doğaya saygılı sürdürülebilir bir ilçe oluşturabilmek, enerji verimliliğini sağlamak, güneş enerjisi kullanımının ve çevre dostu yeşil bina sisteminin yaygınlaştırılması" hedefleri doğrultusunda yapılan çalışmalar ile ilgili personel belirli dönemlerde eğitime gönderiliyor. Sarıcakaya Belediyesince çevreci yerel yönetimler arasında en üst noktaya ulaştırmak vizyonu ile yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını sağlamak, yenilenebilir enerji alanındaki projeleri ve iyi uygulama örneklerini konu alan "Enerji Verimliliği ve Yenilenebilir Enerji" eğitimlerine büyük önem verirken 2018 yılından sonraki süreçte ilçede güneş enerjisinden faydalanmak amacıyla yeni projelerin faaliyete geçeceği belirtildi.

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