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Sarıcakaya’da Halk Eğitim Merkezi Binası İhaleye Çıktı

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Sarıcakaya’da Halk Eğitim Merkezi Binası İhaleye Çıktı
Eskişehir'in Sarıcakaya İlçesine yapılacak olan Halk Eğitim Merkezi binasının ihalesi gerçekleştirildi.

Eskişehir'in Sarıcakaya İlçesine yapılacak olan Halk Eğitim Merkezi binasının ihalesi gerçekleştirildi.

Modern bir görünüme sahip olacak 4 katlı binanın 330 iş gününde tamamlanacağı belirtildi. Sarıcakaya Belediye Başkanı Faruk Güler konuyla ilgili olarak, "Halk Eğitim Merkezileri bilindiği gibi Türkiye'de okul dışında öğrenme imkanını sunan ve tüm ülkede teşkilat yapısı bulunan, gençlere okul dışında farklı konularda bireysel gelişim imkanları sunan eğitim kurumlarıdır. Çok farklı konularda gerek okulu bırakmış gerekse okula devam eden ve okuldan mezun olmuş gençlerin gelişimlerine yönelik eğitim imkanları olan merkezlerde teknik eğitimlerin yanı sıra sosyal ve kültürel konularda eğitimler gençlerin katılımına sunulmuştur. Ayrıca kadınlarımızın ev ekonomilerine katkı sağlayabilmeleri amacıyla belirli branşlarda eğitim gördükleri yerler olarak da bilinmektedir. Kursların birçoğu ücretsiz olarak devam etmektedir. Bizde tüm bunları gözeterek en üst katı konferans salonu olacak şekilde modern bir Halk Eğitim Merkezi binası yapmaya karar verdik. Yaklaşık 3 milyon 60 bin lira bedelinde olacak binamızın ihale sürecini de tamamlamış olduk. Yüklenici firma 330 iş gününde bize teslim edecek" diye konuştu.

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