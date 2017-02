Sarıcaoğlu Taksici Esnafı İle İstişare Toplantısı Yaptı

Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, Kavak'ta bulunan taksici esnafı ile Kavak Belediyesi toplantı salonunda istişare ve değerlendirme toplantısı...

İlçe esnafı ile zaman zaman istişare ve değerlendirme toplantıları gerçekleştiren Başkan Sarıcaoğlu'nun bu seferki konukları Kavak'ta bulunan taksici esnafı oldu. İlçedeki çalışmalar hakkında bilgiler veren Sarıcaoğlu, "İlçemizdeki değişimin en çok farkındalığını esnaflarımız yaşayacak. Cezaevi ve TOKİ gibi büyük projeler en çok ilçe esnafımızın yüzünü güldürecek" dedi.

Göreve geldiği günden bu yana ilçenin kalkınması için büyük çaba sarf ettiklerini belirten Başkan Sarıcaoğlu, "İlçemizde özellikle esnafımızın kalkınması için projelerimize yön veriyoruz. İlçe esnafı gelişirse, büyürse ilçede otomatik olarak büyür. Siz değerli taksici esnafımız halkın sürekli içindesiniz. Kavak'a yeni gelen insanlara Kavak'ı tanıtmak anlatmak sizlere düşüyor. İlçeye hizmet getirmek de bizlere düşüyor. Herkes rahat olsun seçimde verdiğimiz tüm sözlerin arkasındayız bunların birçoğunu da zaten gerçekleştirdik gerçekleştiremediklerimiz içinde büyük yollar kat ettik çok yakında bunlarında müjdesini vereceğiz. Biz hizmet için geldik hizmet etmediğimiz bir günü dahi zarar görürüz. Siz değerli taksici esnafımızın ne sorunu ne sıkıntısı varsa buyurun söyleyin gerekli notları alalım gerekli tüm desteği belediye olarak verelim. Esnafımız bizler için her zaman değerlidir" dedi.

Kapılarının her zaman herkese açık olduğunu söyleyen Başkan Sarıcaoğlu, "Kim olursa olsun, konu ne olursa olsun, kapımız her zaman herkese açıktır. Her türlü sorun ve sıkıntınızda bizler yanınızdayız." diye konuştu.