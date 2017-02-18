Sarıgöl Demokrat Parti İlçe Kongresini Yaptı

Demokrat Parti (DP) Sarıgöl İlçe Teşkilatının tek listeyle gidilen olağan genel kurulunda mevcut başkan Abdullah Kaya, güven tazeledi.

Demokrat Parti (DP) Sarıgöl İlçe Teşkilatının tek listeyle gidilen olağan genel kurulunda mevcut başkan Abdullah Kaya, güven tazeledi.

Sarıgöl Ziraat Odası Toplantı Salonunda yapılan kongreye, Manisa Demokrat Parti İl Başkanı Nazif Beygit de katıldı. DP İl Başkanı Nazif Beygit'in divan başkanlığını yaptığı ve tek listeyle gidilen kongrede parti üyeleri, mevcut başkan Abdullah Kaya'ya güven oyu verdi. Oylamanın ardından bir konuşma yapan Kaya, "Demokrat Parti misyonu, gücünü bu topraklardan alır. Alın terinin partisidir, hizmetin partisidir. Demokratik Parti demokrasidir, adalettir, yolu doğru olanların partisidir. Demokrat Parti köylünün şehirlinin partisidir." dedi. Kaya'nın yönetim kurulu şu isimlerden oluştu: Cafer Tosun, Mustafa Battal, M.Cemi Şen, M.Hakan Ceyhan, İbrahim Güre, Alaattin Öztürk, Muhammer Karakuş, H.Ali Zeybek, Ali Cengiz, Ali Serbest, Halil Koca, Hasan Kaymak, Mesut Özdil ve Mehmet Karaoğlan.