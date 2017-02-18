  • BIST 88.830
  • Altın 144,433
  • Dolar 3,6361
  • Euro 3,8595
  • Samsun 13 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 9 °C
  • İzmir 14 °C
  • Ordu 6 °C
  • Sinop 8 °C
  • Giresun 6 °C
  • Amasya 11 °C
  • Rize 8 °C
  • Trabzon 5 °C

Sarıgöl Demokrat Parti İlçe Kongresini Yaptı

» »
Sarıgöl Demokrat Parti İlçe Kongresini Yaptı
Demokrat Parti (DP) Sarıgöl İlçe Teşkilatının tek listeyle gidilen olağan genel kurulunda mevcut başkan Abdullah Kaya, güven tazeledi.

Demokrat Parti (DP) Sarıgöl İlçe Teşkilatının tek listeyle gidilen olağan genel kurulunda mevcut başkan Abdullah Kaya, güven tazeledi.

Sarıgöl Ziraat Odası Toplantı Salonunda yapılan kongreye, Manisa Demokrat Parti İl Başkanı Nazif Beygit de katıldı. DP İl Başkanı Nazif Beygit'in divan başkanlığını yaptığı ve tek listeyle gidilen kongrede parti üyeleri, mevcut başkan Abdullah Kaya'ya güven oyu verdi. Oylamanın ardından bir konuşma yapan Kaya, "Demokrat Parti misyonu, gücünü bu topraklardan alır. Alın terinin partisidir, hizmetin partisidir. Demokratik Parti demokrasidir, adalettir, yolu doğru olanların partisidir. Demokrat Parti köylünün şehirlinin partisidir." dedi. Kaya'nın yönetim kurulu şu isimlerden oluştu: Cafer Tosun, Mustafa Battal, M.Cemi Şen, M.Hakan Ceyhan, İbrahim Güre, Alaattin Öztürk, Muhammer Karakuş, H.Ali Zeybek, Ali Cengiz, Ali Serbest, Halil Koca, Hasan Kaymak, Mesut Özdil ve Mehmet Karaoğlan.

Sarıgöl Demokrat Parti İlçe Kongresini Yaptı

Sarıgöl Demokrat Parti İlçe Kongresini Yaptı

Sarıgöl Demokrat Parti İlçe Kongresini Yaptı

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kuşadası’nın Restorasyon Projeleri Sergileniyor18 Şubat 2017 Cumartesi 15:38
  • Milas Bodrum Karayolunda Otomobil Takla Attı; 2 Yaralı18 Şubat 2017 Cumartesi 15:38
  • Başkan Özgüven’den Engelli Ve Yardıma Muhtaçlara Ziyaret18 Şubat 2017 Cumartesi 15:38
  • Aydın’da Eğitim-sen Eylemine Polis Müdahalesi18 Şubat 2017 Cumartesi 15:38
  • Üniversite Öğrencileri Mesire Alanını Gezdi18 Şubat 2017 Cumartesi 15:38
  • Gömeçli Zeytinci Organik Zeytinyağı Üretti18 Şubat 2017 Cumartesi 15:38
  • Başkan Sümer: “Tarımsal Sulamada Ki Elektrik Borçları Yapılandırılıyor”18 Şubat 2017 Cumartesi 15:38
  • Felçli Hasta Yardım Bekliyor18 Şubat 2017 Cumartesi 15:33
  • Kuşadası, Bükreş Ve Sofya Fuarlarında Tanıtılıyor18 Şubat 2017 Cumartesi 15:33
  • Başkan Büyükkılıç: “Ortak Alanlar Hepimizin, Korumalıyız!”18 Şubat 2017 Cumartesi 15:33
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti