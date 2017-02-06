Sarıgöl Mezarlığına Bakım

Manisa Büyükşehir Belediyesinin il genelinde hızla sürdürdüğü mezarlıkların bakım onarım çalışmaları Sarıgöl'de devam ediyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesinin il genelinde hızla sürdürdüğü mezarlıkların bakım onarım çalışmaları Sarıgöl'de devam ediyor. Bu kapsamda eski mezarlıkta bulunan ve kullanılmayan havuz topraklar doldurularak, çimlendirildi ve Türk Bayrağı figürü ile süslendi. Eski mezarlıkta yapılan çalışmalar vatandaşların beğenisini kazandı.

Vatandaşların ebedi istirahatgahlarının temiz ve bakımlı olması noktasında yoğun ve hummalı bir çalışma içinde olan Manisa Büyükşehir Belediyesi mezarlıklardaki bakım onarım ve düzenleme çalışmalarını hızla sürdürüyor. Bu kapsamda Sarıgöl Belediyesi işbirliği ile Sarıgöl ilçesi eski mezarlıkta bulunan ve kullanılmayan havuz toprakla dolduruldu, çimlendirildi ve Türk Bayrağı figürü ile süslendi. Büyükşehir Belediyesi Sarıgöl Koordinasyon İşleri Müdürü Akif Kılıçaslan da çalışmaları yerinde inceledi. İlçedeki çalışmaların da tüm hızıyla devam ettiğini ve mezarlıklarının koşullarının iyileştirilmesi noktasında bundan sonra da çalışmaların devam edeceğini belirtti.