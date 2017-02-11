Sarıgöl’de Huzur Operasyonu

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından "Huzur Operasyonu" yapıldı.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından "Huzur Operasyonu" yapıldı.

Türkiye geneli gerçekleştirilen "Huzur Operasyonu" Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde de yapıldı. Sarıgöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tarafından alkollü mekanlar, kahvehaneler, internet kafeler ve yol güzergahlarında kontroller yapıldı. Trafik ekipleri de ilçenin giriş ve çıkışlarında araçları kontrol etti. Sarıgöl İlçe Emniyet Müdür Vekili Komiser Mustafa Kaan Selçuk, ilçenin huzur ve güvenliği için uygulamalara devam edileceğini belirtti.