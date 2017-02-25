Sarıgöl’de Meyve Ağaçları Çiçek Açtı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesi ve çevresindeki meyve ve badem ağaçları çiçek açmaya başladı.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesi ve çevresindeki meyve ve badem ağaçları çiçek açmaya başladı.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi, Sarıgöl'de meyve ve badem ağaçlarının erkenden açmasına neden oldu. Ağaçların erken çiçek açmasını "doğanın uyanışı" diye tabir eden Sarıgöllü bazı vatandaşlar, Mart ayında yaşanabilecek don olayından endişe duyduklarını dile getirdiler. Öte yandan Sarıgöl Mimar Sinan Mahallesi'nde ikamet eden Güneş Yay, "Kayısı ağacımız çiçeklendi. Çiçeklerinin üzerine sayısız arı konarak polen toplamakta, artık bahar geldi. Yine de Mart ayını unutmamak gerek. Dikkat etmeliyiz" dedi.