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Sarıgöllüler Birlik İçin Toplandı

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Sarıgöllüler Birlik İçin Toplandı
Sarıgöllüler Kültür ve Dayanışma Derneği, Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk'un verdiği kahvaltıda Sarıgöllülerle buluştu.

Sarıgöllüler Kültür ve Dayanışma Derneği, Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk'un verdiği kahvaltıda Sarıgöllülerle buluştu.

Sarıgöl Belediyesi Siteler Parkı Kafeteryası'nda düzenlenen tanıtım ve kaynaşma kahvaltısına Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk, İzmir Sarıgöllüler Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Oğuz Ertop, İzmir Orman Bölge Müdürü Şahin Aybal, Manisa Orman İşletme Müdürü Yasin Yaprak, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve mahalle muhtarları katıldı. Kahvaltılı toplantıda konuşan İzmir Sarıgöllüler Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Oğuz Ertop, "Sarıgöl dışında 13 bin Sarıgöllü yaşamakta. İzmir'de bizler de dernek kurduk. Çalışmalarımızı başladık. Dünyanın en kaliteli üzümlerini tanıtmak için elimizden geleni yapacağız. Ayrıca İzmir'de hastası olan Sarıgöllü hemşehrilerimizi barınacakları yer bulmaktayız. Okumakta olan fakir aile çocuklarına da burslar vermekteyiz. Üzüm sezonunda İzmir'de Sarıgöl Sultaniye üzümlerini tanıtmak amaçlı yaş üzümlerimizden sezonda dağıtma kararı aldık. Bizleri Sarıgöl'de ağırlayan belediye Başkanımız Necati Selçuk'a verdiği kahvaltıdan ve tanışmalara vesile olaması nedeniyle teşekkür ederim" dedi.

Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk ise İzmir'de yaşayan Sarıöllülere sahip çıktıkları için ve üzümle ilgili yapmış oldukları tanıtım çalışmaları için Dernek Başkanı Ertop'a teşekkür etti.

Kahvaltı sonrası gurbetteki Sarıgöllülerle ilçe kültürünün tanıtılması için karşılıklı fikir alış verişinde bulunuldu.

Sarıgöllüler Birlik İçin Toplandı

Sarıgöllüler Birlik İçin Toplandı

Sarıgöllüler Birlik İçin Toplandı

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