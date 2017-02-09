Sarıkamış Belediyespor, Iğdır Hazırlıklarını Sürdürüyor

Bölgesel Amatör Lig (BAL) Lig 3'ncü grupta Kars'ı temsil eden ve şampiyonluk mücadelesi veren Sarıkamış Belediyespor, hafta sonu deplasmanda oynayacağı...

Bölgesel Amatör Lig (BAL) Lig 3'ncü grupta Kars'ı temsil eden ve şampiyonluk mücadelesi veren Sarıkamış Belediyespor, hafta sonu deplasmanda oynayacağı Iğdır Arasspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

BAL Liginde aldığı başarılı sonuçlarla dikkatleri üzerine çeken Sarıkamış Belediyespor, Iğdır deplasmanından puan çıkararak liderlik koltuğuna oturmanın hesaplarını yapıyor.

2016-2017 futbol sezonuna iyi başlayan ve üst üste aldığı galibiyetlerle rakiplerinin korkulu rüyası olan Yeşil Beyazlı ekip, Teknik Direktör Yahya Ünal, nezaretinde sürdürüyor. Sarıkamış İlçe Stadyumunda hazırlıklarını sürdüren Yeşil Beyzalı ekipte hedef Iğdır deplasmanından puan çıkararak yoluna devam etmek. Teknik Direktör Yahya Ünal, Sarıkamış Belediyespor'un çok iyi bir çıkış yakaladığını ve lig sonunda grubu şampiyon olarak kapatacağına inandıklarını belirtti.

Teknik Direktör Yahya Ünal, "Şuanda her şey istediğimiz gibi, hafta sonu Iğdır'da çok zor bir karşılaşmaya çıkacağız. Iğdır iyi bir ekip, bizde iyiyiz. Deplasmana kazanmak için gidiyoruz. Tabi Iğdır'da kendi evinde kazanmak için oynayacak. Ben buradan her iki takımada başarılar diliyorum" dedi.

Iğdır Kışla Semt Stadı'nda Iğdır Arasspor, Sarıkamış Belediyespor arasında 12 Şubat 2017 Pazar Günü oynanacak karşılaşmanın başlama Saati 13.00. Karşılaşmaya çok sayıda Sarıkamışlı taraftarın da gideceği öğrenildi.