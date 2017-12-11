Sarıkamış Cıbıltepe Kayak Merkezi Havadan Görüntülendi

Kristal karıyla dünyanın en iyi kayak merkezleri arasında yerini alan Sarıkamış Kayak Tesisleri, ilk kez drone ile havadan görüntülendi.

Kristal karıyla dünyanın en iyi kayak merkezleri arasında yerini alan Sarıkamış Kayak Tesisleri, ilk kez drone ile havadan görüntülendi.

2017-2018 yılı kayak sezonunun başladığı Sarıkamış Kayak Merkezi, kış turizmi ile kış sporları açısından Türkiye'nin birinci derecede öncelikli olan beş kayak merkezinden bir tanesi arasında bulunuyor.

Sarıçam ormanları ile kaplı bulunan kayak merkezinin havadan görüntüleri adeta insanı büyülüyor. 2 bin 200 metre ile 2 bin 900 metre yükseklikleri arasında bulunan bir platoda yer alan kayak merkezinde çığ tehlikesi bulunmuyor. Sadece Alp dağlarına özgü olan kristal kar, Sarıkamış Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde bulunuyor.

İlk kez havadan görüntülenen Sarıkamış Cıbıltepe Kayak Merkezi 2017-2017 kış sezonuna hazır bir şekilde kayak severleri bekliyor.