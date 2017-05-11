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Sarıkamış Değişim Derneği’nden Kınama

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Sarıkamış Değişim Derneği’nden Kınama
Bir televizyon kanalında yayımlanan programda Atatürk'e hakaret edilmesine Sarıkamış Değişim Derneği'nden tepki geldi.

Bir televizyon kanalında yayımlanan programda Atatürk'e hakaret edilmesine Sarıkamış Değişim Derneği'nden tepki geldi.

Sarıkamış Değişim Derneği Başkanı Saim Ucun, Kurucu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve ailesine yapılan haksız ve mesnetsiz eleştiriler karşısında toplumun bütün kesimlerinin harekete geçmesi gerektiğini söyledi.

Ucun, "Cumhuriyetimizin kurucusu büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 17 savaşa komutanlık etmiş, bitik bir imparatorluğun küllerinden Türkiye Cumhuriyeti Devletini kurmuş yaptığı ilke ve inkılaplarla kurtuluş mücadelesi vererek zafer elde eden Anadolu halklarının huzuru için bir ömrü heba etmiş bir liderdir" dedi.

Saim Ucun, "Onun kurduğu Cumhuriyet'te onun sağladığı imkanlarla okumuş günümüz sözde bazı tarihçileri Atatürk'e ve onun ailesine saldırma cüretinde bulunuyorlar. Bütün bu olup bitenlere karşı Cumhuriyetimizin onurlu savcıları elbette gereken adımları atacaklardır. Lakin Bizlerde içimizdeki bu tarz beyni başka güçlere kiralanmış insan müsveddelerine gereken tepkiyi göstermeliyiz. Ulu Önder Atatürk'ün emanetçileri olarak bu şeref ve haysiyet yoksunlarını kınıyoruz" diye konuştu.

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