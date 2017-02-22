“Sarıkamış Şehitleri İçin Söyle” Belgeselinin Çekimleri Başladı

Sarıkamış Şehitleri anısına "Sarıkamış şehitleri için söyle" belgeselin çekimlerine başlandı.

Sarıkamış Şehitleri anısına "Sarıkamış şehitleri için söyle" belgeselin çekimlerine başlandı.

Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Öğretim Görevlisi Erdem İrtürk tarafından hazırlanan ve 90 bin şehidin anısına okunan Sanatçı Özhan Eren'e ait, Sarıkamış üstünde kar adlı türkü, farklı meslek grubunda çalışanlarla Sarıkamış'ın tarihi mekanlarında seslendirilerek çekimleri yapıldı.

Öğretim Görevlisi Erdem İrtürk, doğup büyüdüğü memleketi, kutsal vatan topraklarında, Sarıkamış'ta şehit olan askerlere bir nebze vefa borcunu ödemek ve iz bırakmak için proje hazırladıklarını belirtti.

İrtürk, çekimler ağır kış şartlarında hava sıcaklığının sıfırın altında 25 derecede yapıldığını söyledi.

KAÜ Öğretim Görevlisi Erdem İrtürk, "Şehitler diyarı, kaldırımlarında büyüdüğüm yeşil ile beyazın en çok yakıştığı, maneviyatın beşiği, tarih turizm ve kültürün ana yurdu Sarıkamış'a bu proje ile katkı sunmak, gelecek nesillere geçmişi unutturmamak adına bir çalışma başlattık. Türkünün her mısrası farklı kişilerle farklı mekanlarda seslendirerek çekim yapılmaya başladık" dedi.

İrtürk, "Bu projeyi gerçekleştirmemizde maddi ve manevi katkılarını esirgemeyen Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Sami Özcan'a Sarıkamış Kaymakamı Yusuf İzzet Karaman'a, Sarıkamış Belediye Başkanı Göksal Toksoy'a, Sarıkamış İlçe Milli Eğitim Müdürü Atakan Karabağ'a ağabeylerime, kardeşlerime, öğrencilerime Sarıkamış'lı hemşerilerimize sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.

Öte yandan Sarıkamış Şehitleri anısına, "Sarıkamış Şehitleri için söyle" belgeselinin çekimlerinde 35 kişilik ekip görev aldı. Çekimlerin 15 gün içerisinde tamamlanarak yayınlanması planlanıyor.