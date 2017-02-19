Sarıkamış’ta 4. Kış Oyunları Festivali Nefes Kesti

Sarıkamış'ta düzenlenen 4. Kış Oyunları Festivali'nin son gününde kıyasıya yarışan off-roadculur adeta havada uçarak izleyicilerin nefesini kesti.

Sarıkamış'ta düzenlenen 4. Kış Oyunları Festivali'nin son gününde kıyasıya yarışan off-roadculur adeta havada uçarak izleyicilerin nefesini kesti.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bu yıl 4'üncüsü düzenlenen ve önceki gün başlayan Sarıkamış Kış Oyunları Festivali off-road ralli finaliyle son buldu. Off-road Ralli Köşk Etabı ile başlayan yarışlar, Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde hazırlanan özel parkurda devam etti. Kristal Kar Seyirci etabında Karslıların karşısına çıkan ralliciler, zamana karşı zorlu etapta kıyasıya mücadele etti. İzleyenlere heyecanlı anlar yaşatan yarışmacılar, adeta araçlarıyla havada uçtu. Uçan aracın yedek lastiği ise araçtan fırlayarak, bir süre pistte gittikten sonra kar yığınlarının üzerine düştü.

Kars Valiliği adına yarışan bayan sporcular, yarışmanın tek bayan sporcuları olduklarını ve çok zorlu parkurlardan geçtiklerini ifade ettiler.

Kars Valiliği adına yarışan Nurcan Bartın Şatır, "Kız Gibi Off-Road Kulübü Türkiye'nin tek bayan off-road kulübü ve Sarıkamış'tan da bize davet geldi. Valilikten bu yarışlara valilik adına katıldık. İlk defa Kars'a geldim. Ve böyle bir zorlu yarış görmedim. Çok güzel, çok heyecanlı, adrenalin verici, büyük ihtimal derece yapmışızdır diye düşünüyorum" dedi.

İlk kez karlı etapta yarıştığını belirten Hilal Köksal ise, "Bir sorun çıkmadı, araçla takla atmadık. Yardım da almadık. Güzellikle bitirdik yarışı, etap çok zorluydu. Babamdan dolayı sürekli bu oyunların içerisindeyim. İki senedir yarışıyorum. Çok heyecanlıydı. Adrenalin çok yüksek bir yarıştı. Bizi çok zorladı, harita olsun, yol durumları olsun. İnşallah devamı gelecektir" diye konuştu.

Bu sene 4. kez düzenlenen Sarıkamış Kış Oyunları Festivali, Ralli Köşk etabı ve Kristal Kar Seyirci Etabı renkli görüntülere sahne olurken, yarışları izleyen vatandaşlar ise heyecanlı anlar yaşadı. Zamanla yarışan off-roadcuların mücadelesi nefesleri kesti. Yapılan final yarışları Genel Klasmanda; Pilot Ekrem Aydın Copilot Hasan Özcan 1'inci, Ahmet Tınkır Pilot, Copilot Rafet Yılmaz 2'nci ve Ahmet Köse Pilot, Volkan kaba Copilot 3'ncü oldu.

Öte yandan off-road yarışlarında Kars valiliği adına yarışan Nurcan Bartın Çatır ve Hilal Kösal, en iyi kadın pilot seçildi. yarışmalarda dereceye girenlerin ödüllerini ise Vali Rahmi Doğan, Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta, Sarıkamış kaymakamı Yusuf İzzet Karaman, Belediye Başkanı Göksal Toksoy, AK Parti Milletvekili Selahattin Beyribey ve protokol üyeleri tarafından verildi.