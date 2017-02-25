Sarıkamış’ta Kayak Keyfi Devam Ediyor

Türkiye'nin önemli kayak merkezleri arasında yer alan ve kar kalınlığının 130 santimetreye ulaştığı Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Cıbıltepe Kayak...

Türkiye'nin önemli kayak merkezleri arasında yer alan ve kar kalınlığının 130 santimetreye ulaştığı Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Cıbıltepe Kayak Tesislerinde kayak keyfi devam ediyor.

Kristal kar kalitesi ve sarıçam ormanları arasındaki uzun kayak pistleriyle kayak tutkunlarının gözdesi haline gelen Cıbıltepe'de kayak severler, snowboard yapmanın ve kayak ile kızak kaymanın keyfini doyasıya yaşadı.

Habitat Otel Sahibi Kürşat Gemalmaz, Sarıkamış Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde kayak yapmanın ayrıcalık olduğunu söyledi.

Gemalmaz, "Hafta sonu otellerimizde doluluk oranı yüzde 100'ü buldu. Sarıkamış, tabiatı, kristal karı ve sarıçam ağaçlarıyla bir başka güzel. Türkiye'nin hiçbir yerinde Sarıkamış'ta bulunan kar kalitesi yok. Sarıkamış, kayak yapmak için aranan bütün koşulları bünyesinde barındırıyor. Sarıkamış'ta kayak yapmayan kayak yaptım demesin. Kayak tutkunlarının bu güzellikleri kaçırmamaları için Sarıkamış'a davet ediyorum" diye konuştu.

Öte yandan Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde toplam uzunlukları 30 kilometreyi bulan 8 slalom, bir snowboard pisti ve 4 telesiyej hizmet veriyor.