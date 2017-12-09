Sarıkamış’ta Kayak Sezonu Açıldı

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden bir olan Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki 2 bin 634 rakımlı Cıbıltepe Kayak Merkezinde, kayak sezonu açıldı.

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden bir olan Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki 2 bin 634 rakımlı Cıbıltepe Kayak Merkezinde, kayak sezonu açıldı. Sarıçam ormanları arasında uzun kayak pistleri ve kristal karla birlikte yerli ve yabancı turistlerin gözdesi olan Cıbıltepe'de vatandaşlar, kayak sezonunun açılmasıyla kayak, snowboard ve kızaklarla kar keyfi yaşadı.

Son iki gün içinde aralıklarla yağan karın ardından 2634 rakımlı Cıbıltepe Kayak Merkezi'ndeki 2. etap pistlerde kar kalınlığı 45 santimetreye ulaştı.

Sarıçam ormanları arasındaki uzun kayak pistleriyle yerli ve yabancı turistlerin gözdesi olan Cıbıltepe'de, kayak sezonunun açılmasıyla vatandaşlar, kayak, snowboard ve kızaklarla kaymanın keyfini yaşadı.

Sarıkamış Belediye Başkanı Göksal Toksoy, yaptığı açıklamada, 2017-2018 kayak sezonunu açtıklarını belirterek, yeni sezonun vatandaşlara ve kayak severlere hayırlı olmasını diledi.

Toksoy, "Bugün gördüğünüz gibi Sarıkamış Kayak Merkezindeyiz. Sezonumuzu açtık. Ezilen kar kalınlığı şuana 50 santim civarında kayak kaymaya yeterli, gerçekten Sarıkamış kayak Merkezi olarak kışa hazırız. Tesislerimiz çok güvenli, pistlerimiz çok güvenli durumda, otelcilerimiz zaten kayak sezonuna hazırlandılar. Bin 400 yatak kapasiteyle Sarıkamış Kayak Merkezi 2017-2018 kış sezonuna hazır. Kayak severleri bugünden itibaren kayak merkezine bekliyoruz" dedi.

Toksoy, "Sarıkamış Kayak Merkezi hakikaten Dünya'da ender kayak merkezlerinden birisi, bizim ürünümüz farklıdır. Buradaki kar kalitesi karın kristal toz kar oluşu ve yağdığı günden itibaren Nisan ayının ortasına kadar aynı özellikte yerde kalması, pistlerde kalması bir farklılığımız nedir? Dünya'da eşi benzeri olmayan daha güzel ortama sahip olması pistlerin, Sarıçam ormanlarının içinde pistlerin oluşu, buradaki karın özelliğini kaybetmemesidir" diye konuştu.

Sarıçam ormanları arasında uzun kayak pistleri ve kristal karla birlikte yerli ve yabancı turistleri bekliyor.

Merkezde, toplam uzunluğu 25 kilometreyi bulan 8 slalom ve bir snowboard pisti ile saatte bin 200 kişi kapasiteli 4 telesiyej hizmet veriyor.