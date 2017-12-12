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Sarıkamış’ta Trafik Kazası: 2 Yaralı

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Sarıkamış’ta Trafik Kazası: 2 Yaralı
Kaza, Sarıkamış'a bağlı Karakurt köyü mevkiinde meydana geldi. Deniz Gökdemir, yönetimindeki 55 FR 790 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini...

Sarıkamış'ta meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Sarıkamış'a bağlı Karakurt köyü mevkiinde meydana geldi. Deniz Gökdemir, yönetimindeki 55 FR 790 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine şarampole uçtu.

Kazada, araç sürücüsü Deniz Gökdemir ve araçta bulunan Ferdi Sanin yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından Sarıkamış Devlet Hastanesine kaldırdı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan sürücü Deniz Gökdemir, Kars Harakani Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.

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