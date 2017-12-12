Sarıkamış’ta Trafik Kazası: 4 Yaralı

Sarıkamış'ta, kamyon ile otomobil çarpıştı. kazada 4 kişi yaralandı.

Sarıkamış'ta, kamyon ile otomobil çarpıştı. kazada 4 kişi yaralandı.

Sarıkamış'ta M.A.'nın kullandığı otomobil, karşı istikametten gelen C.Ö.'nün kullandığı kamyon ile çarpıştı. yolun kaygan ve buzlu olmasından kaynaklanan kazada otomobilde bulunan M.A., M.A., G.A. ve S.K. çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Sarıkamış Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Hastane de tedavi altına alınan yarıların tedavilerinin tamamlanmasıyla birlikte taburcu edildikleri öğrenildi.

Öte yandan kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.