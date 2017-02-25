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Sarıkanat Rekor Kırdı, Kilosu 50 Tl

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Sarıkanat Rekor Kırdı, Kilosu 50 Tl
Batı Karadeniz bölgesinde denize açılan balıkçıların beklentilerin altında av ile dönmesi nedeniyle tezgahlarda balık fiyatları yükseldi.

Batı Karadeniz bölgesinde denize açılan balıkçıların beklentilerin altında av ile dönmesi nedeniyle tezgahlarda balık fiyatları yükseldi. Düzce'de Sarıkanat'ın kilosu 50 TL'ye çıktı.

Karadeniz'de balık avı beklentilerin altında kalınca tezgahlardaki balık fiyatlarında yükselmenin de önüne geçilemiyor. Avdan elleri boş dönen balıkçılar Karadeniz'de balığın kalmadığını dile getirerek, "Yerli balık çok az çıkıyor. Genelde barbun, istavrit ve mezgit balığı var ama bunlarda çok az. Bölgemizde balık olmayınca İstanbul, Marmara bölgesi ve diğer bölgelerden balık almaya gidiyoruz. Balık fiyatları uçuyor adeta, çok yüksek. Bunun nedeni yanlış avlanmadan kaynaklanıyor. Alıcı çok şikayetçi, satışlar durdu derecesinde yavaş" diye konuştu.

Öte yandan balık tezgahlarını gezen bazı müşteriler ise Sarıkanat'ın kilosunun 50 TL'ye çıkmasını eleştirerek, "Mümkün değil alamayız. Sarıkanat'ı en son 15 TL'den almıştım, fiyatı düşene kadar bekleyeceğiz galiba" dedi.

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