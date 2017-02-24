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Sarıoğlan Belediye Başkanı Ak Partiden İhraç Edildi

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Sarıoğlan Belediye Başkanı Ak Partiden İhraç Edildi
AK Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden AK Parti'den istifa eden Sarıoğlan Belediye Başkanı Ali Osman Yıldız'ın partiden ihrac edildiğini söyledi.

AK Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden AK Parti'den istifa eden Sarıoğlan Belediye Başkanı Ali Osman Yıldız'ın partiden ihrac edildiğini söyledi.

İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden, konuyla ilgili açıklamasında şunları söyledi:

"Bir süre önce disiplin kuruluna verilen ve bu süre zarfında AK Parti'den istifa ettiğini bildiren Sarıoğlan Belediye Başkanı için karar verildi. AK Parti disiplin kurulu tarafından verilen kararda bir süre önce AK Parti'den istifa ettiğini bildiren ve daha öncesi ise disiplin kuruluna sevk edilen Ali Osman Yıldız'ın kesin ihracı onaylanmış ve partimizle hiçbir bağı kalmamıştır. Bilindiği gibi Sarıoğlan Belediye Başkanı Ali Osman Yıldız 10 Aralık 2016 tarihinde AK Parti disiplin kuruluna verilmiş, 19 Aralık 2016 tarihinde ise istifa etmişti."

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