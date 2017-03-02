Sarıoğlu, “İlgisiz Kalanlardan Açıklama Bekliyoruz”

Tüm İşçi Emekleri Dul ve Yetimleri Derneği Zonguldak Şube Başkanı ve Genel Merkez Teşkilat Sekreteri Mustafa Sarıoğlu, emeklilerle ilgili çarpıcı açıklamalarda...

Tüm İşçi Emekleri Dul ve Yetimleri Derneği Zonguldak Şube Başkanı ve Genel Merkez Teşkilat Sekreteri Mustafa Sarıoğlu, emeklilerle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Tüm İşçi Emekleri Dul ve Yetimleri Derneği Zonguldak Şube Başkanı ve Genel Merkez Teşkilat Sekreteri Mustafa Sarıoğlu, Emeklilerin 1 Kasım seçimlerinden sonra sukutu hayale uğradığını söyledi. Türkiye genelinde emeklilerin hayallerinin hüsrana uğradığını söyleyen Sarıoğlu konuşmasında şunları söyledi:

"7 Haziran seçimlerinden sonra dönemin Başbakanı Sayın Ahmet Davutoğlu, emekliye müjde vermişti. Konutu olmayan emekliye 240 ay vadeli 250 lira taksitle kira öder gibi ev sahibi yapacağız dedi. Türkiye genelindeki tüm emekliler sevindi. 1 Kasım seçimlerinde hükümeti takdir etti. Şubeler aracılılığıyla talepler alındı. Vilayetlerde Valilere, ilçelerde Kaymakamlara teslim edildi. Vali ve Kaymakamlarımız TOKİ Daire Başkanlığına talepleri teslim ettiler, fakat Türkiye genelinde emeklilerimiz sukut hayale uğradı. Sayın Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun açıkladığı şekli ile gerçekleşmedi. Türkiye çapında TOKİ daire yapıyor ama ticari amaçlı. Emeklinin bu şartlarda daire sahibi olması mümkün değil. Açlık sınırının altında maaş alıyoruz. İntibak yasası çıkmadı. İddia eden varsa mantıklı bir açıklama yapsın. Bizler neden üzülüyoruz. Ömrünü ülke kalkınması huzur ve istikrarı için harcamış en son 15 Temmuzda ülke hainler tarafından işgal edilmeye kalkıştığında cumhurbaşkanımızın çağrısıyla meydanlara koşmuş. Ülkesini seven milyonlarca emekliler olarak bizim sevindirilip, güvenimizin alınması sonrada ciddiye alınmamamız ağrımıza gidiyor. Bize müjdeye verenlerden sonrada ilgisiz kalanlardan açıklama bekliyoruz.