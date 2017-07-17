Sarıveliler’de Kiraz Hasadı Başladı

Türkiye'de en geç kiraz hasadı yapılan bölgelerden birisi olan Karaman'ın Sarıveliler ilçesinde kiraz hasadı başladı.

Türkiye'de en geç kiraz hasadı yapılan bölgelerden birisi olan Karaman'ın Sarıveliler ilçesinde kiraz hasadı başladı.

Hasat edilen ürünlerin satışının yapıldığı, Turcanlar Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerindeki belediyeye ait kiraz alım merkezinde incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Hayri Samur, kiraz üreticileri ve alım yapan firmalarla bir süre sohbet edip, kiraz piyasası hakkında bilgi aldı. Sarıveliler'de üretilen kirazda kesinlikle kimyasal kalıntı bulunmadığı ifade eden Samur, "Albenisi ile cezbeden, tadı ve rayihası ile tüketicinin beğenisini kazan kiraz, yörede genellikle ihracata yöneliktir. Uzun saplı Napolyon diye tabir edilip ve ziraat-0900 çeşidinin yaygın olarak yetiştirildiği kirazların hasadı, en erken Temmuz ayı içerisinde yapılabiliyor. Bin 650 rakımlı ve oksijen kaynağı bölge, bu ürün için tam isabet" dedi. Hızla yaygınlaşan kirazın ilçenin sembolü haline geldiğine de dikkat çeken Samur, önemli bir gelir kapısı olmaya başlayan bu ürünün ilçenin kalkınmasında önemli bir kilometre taşı olacağını, kiraz yetiştiriciliğinin her geçen yıl katlanarak arttığını ifade etti.

Toros Dağlarının zirvesinde yetişen kirazların tamamının yurt dışına ihraç edildiğini de kaydeden Samur, "İlçemizde yaklaşık 16 yıl önce dikimine başlanan kiraz fidanlarının hızla gelişip çok kaliteli meyve vermesi ve bunun ciddi bir gelir kapısı olması, ilçedeki çiftçileri harekete geçirdi. Bol su kaynakları ve verimli toprakları bulunan Sarıveliler'de üreticiler tarlalarının büyük bölümünü kiraz bahçesine dönüştürdü. Belediye olarak ilçe dışında uygun bir alanda bir kiraz alım merkezi kurduk. Tüccar buraya geliyor, üretici ürününü getiriyor. Pazarlıklar yapılıyor. Bahçeler geziliyor. Çiftçi ürününü satıp, parasını alıyor. Bir bakıma kiraz borsası durumunda. Üreticilerimiz, ürünlerini çevre illerden gelen tüccarlara kalibresine göre kilosunu 6 liradan 11 liraya kadar satarak gelir elde etmektedir" dedi.