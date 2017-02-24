IHAAW145854-ASA/24-02-2017 - Sarıyer Arıköy Villalarının arkasındaki ormanlık alanda yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale ediyor. İtfaiye helikopteri söndürme çalışmalarına havdan destek veriyor. 24.02.2017 14:58:54 TSI NNNN
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Sarıyer Arıköy Villalarının Arkasındaki Ormanlık Alanda Yangın Çıktı. Çok Sayıda İtfaiye Ekibi Yangına Müdahale Ediyor. İtfaiye Helikopteri Söndürme Çalışmalarına Havdan Destek Veriyor.
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Sarıyer Arıköy Villalarının Arkasındaki Ormanlık Alanda Yangın Çıktı. Çok Sayıda İtfaiye Ekibi Yangına Müdahale Ediyor. İtfaiye Helikopteri Söndürme Çalışmalarına Havdan Destek Veriyor.IHAAW145854-ASA/24-02-2017 - Sarıyer Arıköy Villalarının arkasındaki ormanlık alanda yangın çıktı.
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